Джо Байден

The White House / YouTube

Президент США Джо Байден позвонил по телефону Владимиру Путину и пообещал жестко ответить на "пагубные" действия со стороны РФ. Однако по вопросу продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) Вашингтон выразил готовность к диалогу, и стороны быстро пришли к согласию.

США не потерпят агрессивных действий со стороны России и будут защищать от них свои национальные интересы. Об этом сказала на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА "Новости".

По ее словам, в состоявшемся во время брифинга для прессы телефонном разговоре Байден "был также намерен ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России".

Со слов пресс-секретаря Белого дома, Байден позвонил Путину, чтобы заявить о "твердой поддержке суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности".

Россия в прошлом опровергала обвинения со стороны США по всем перечисленным пунктам, отмечает РИА "Новости".

В Кремле подтвердили готовность продлить СНВ-3. "В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", - указано в сообщении на сайте Кремля. При этом там вообще не говорится, что в разговоре поднималась тема отравления Алексея Навального и подавления мирных протестов 23 января. Не упомянута и "российская агрессия на Украине", вместо которой в пресс-релиз вставлен нейтральный и лишенный конкретного смысла термин "внутриукраинское урегулирование".

Позднее во вторник стало известно, что Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о пролонгации договора. Предполагается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. В сопроводительных документах указано, что действие соглашения предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.

Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, депутатам предложат рассмотреть проект закона уже 27 января. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также заверил, что "проволочек не будет", и ратификация может завершиться уже "на этой неделе", передает "Интерфакс".

В свою очередь, председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы также успеют ратифицировать закон на заседании палаты в среду.

В Белом доме подтвердили, что работа над продлением СНВ-3 ведется в спешном порядке, так как 5 февраля истекает срок действия договора. "Они (президенты РФ и США. - Прим. NEWSru.com) обсудили желание обеих стран продлить СНВ-3 на пять лет, договорившись поручить своим командам срочно работать над завершением продления к 5 февраля", - говорится в сообщении Белого дома.

Состоявшейся во вторник телефонный разговор стал первым контактом Байдена с российским руководством после принятия им президентских полномочий. Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах, одержанной почти три месяца назад.

Как отметил Путин, "нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества".

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", - говорится на сайте Кремля про разговор двух президентов.

Среди международных тем стороны затронули "односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематику сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российскую инициативу о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН".

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - подчеркнули в Кремле.

А в Белом доме отметили, что стороны настроились на "транспарентное и постоянное общение".

СНВ-3

Договор СНВ-3, вступивший в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США, и единственный договор в мире, ограничивающий арсеналы крупнейших ядерных держав. Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде он не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового соглашения с привлечением Китая или на продлении СНВ с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп эту инициативу отверг.