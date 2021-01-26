Комплекс в селе Прасковеевка под Геленджиком, который Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) называет дворцом Владимира Путина, прямо или опосредованно принадлежит одному или нескольким предпринимателям, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это было бы некорректно", - сказал он корреспонденту "Коммерсант FM".

Журналист отметил, что в расследовании ФБК и не говорится, что дворец напрямую принадлежит Путину. Он добавил, что столь крупным и дорогим объектом могут владеть "считаные люди", а наличие над дворцом бесполетной зоны и охраны ФСБ или ФСО наводит на ассоциации именно с высшим руководством страны.

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Песков не смог дать разъяснения насчет бесполетной зоны и охраны, посоветовав обратить по этому поводу в спецслужбы. По его мнению, Путин накануне "однозначно ответил отрицательно" ответил на вопрос о том, является ли он владельцем дворца.

Пресс-секретаря также попросили прокомментировать данные о том, что компании "Оптима Комплект Строй" и "Аэрокомплекс", выполнявшие работы на территории комплекса, прямо называли его резиденцией президента. "Аэрокомплекс" в частности обустраивал там оборудование на вертолетных площадках.

"Ну, Прасковеевка - так, наверное, называется этот населенный пункт. Я не исключаю, что там, наверное, при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки - это на крупных объектах довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос", - сказал Песков.

25 января президент России провел видеовстречу со студентами по случаю Татьянина дня. Студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Данил Чемезов спросил у Путина, правда ли, что ему принадлежить дворец под Геленджиком. Глава государства заявил, что целиком расследование ФБК не смотрел, а "листал видеоподборки" и считает фильм компоновкой накопленной за 10 лет информации, призванной "промыть мозги наших граждан".

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда", - сказал Путин. Он подтвердил, что в фильме ФБК упоминаются его приятели, бывшие коллеги, "какие-то дальние родственники, знакомые", но фигурируют и незнакомые люди. Студент ответом удовлетворился, назвав его "полным и логичным".

Соратник Алексея Навального Леонид Волков ранее объяснил в своем Telegram, что новость и смысл расследования ФБК не в том, дворец ли это Путина или нет. "Смысл и новость в том, что 1) мы показали полностью всю схему накачки деньгами, финансирования и содержания дворца через госкорпорации; 2) мы показали полностью, что там внутри, через эти интерьеры показав внутренность черепной коробки самого Путина - жалкого, лишенного какой-либо фантазии и вкуса маленького человечка".

За неделю с момента публикации видео о "дворце Путина" его посмотрели более 91,6 млн раз.