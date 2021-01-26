На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран
СУ СКР по Краснодарскому краю / ВКонтакте
На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран
 
 
 
На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран
СУ СКР по Краснодарскому краю / ВКонтакте

На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран. Погибли два человека: 54-летняя крановщица b 68-летний директор компании-подрядчика.

ЧП произошло накануне вечером. По данным следствия, разрушилась одна из секций башенного крана, после чего он рухнул.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю устанавливает обстоятельства произошедшего и причины падания крана. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

"По факту гибели двух граждан в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте 25 января 2021 года следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время на месте работает следователь, проводится осмотр места происшествия", - сообщает ведомство.

Следователи изъяли проектную и техническую документацию, отражающую порядок эксплуатации крана. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).