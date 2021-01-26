На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран

СУ СКР по Краснодарскому краю / ВКонтакте

На стройке нового жилого комплекса "Ракурс" в Краснодаре по адресу 1-й Лиговский проезд обрушился башенный кран. Погибли два человека: 54-летняя крановщица b 68-летний директор компании-подрядчика.

ЧП произошло накануне вечером. По данным следствия, разрушилась одна из секций башенного крана, после чего он рухнул.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю устанавливает обстоятельства произошедшего и причины падания крана. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

"По факту гибели двух граждан в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде на строительном объекте 25 января 2021 года следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. В настоящее время на месте работает следователь, проводится осмотр места происшествия", - сообщает ведомство.

Следователи изъяли проектную и техническую документацию, отражающую порядок эксплуатации крана. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Краснодаре упал строительный кран, погибла женщина.



ЧП произошло днем 25 января на стройплощадке ЖК "Ракурс". Она находится в районе Западного обхода на 1-Лиговской проезде. В результате происшествия погибла крановщица.https://t.co/siq6sE1KdX pic.twitter.com/z7sQZ81Q33 — Кубань 24 (@kuban24tv) January 25, 2021