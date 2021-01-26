В Москве задержали первого фигуранта дела о нападении на силовиков на митинге 23 января. Как сообщила в Telegram член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, это Есенов Евгений Анатольевич, он сейчас находится в изоляторе на Петровке.

Его обвиняют по ст. 318 УК - "Применение насилия в отношении представителя власти". Ожидается, что сегодня Пресненский суд изберет ему меру пресечения.

Всего после акций 23 января в поддержку Навального, которые прошли по всей России, силовики завели как минимум 14 уголовных дел. В Москве, Петербурге и Владивостоке возбудили дела о "перекрытии дорог" (ч. 1 ст. 267 УК), управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило два уголовных дела о применении насилия к силовикам во Владивостоке.

Следственный комитет по Москве рассказал о четырех уголовных делах по статье о нападении на силовиков (ст. 318 УК). Еще одно дело завели на "неустановленное лицо", предположительно совершившее наезд на полицейского в ответ на требование остановить автомобиль.

В Новосибирске возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам, а в Петербурге задержали фигуранта дела о "применении насилия" к сотруднику ДПС во время протестной акции. Еще до начала акции СК возбудил уголовное дело о привлечении к участию в акции несовершеннолетних, а СК Татарстана завел дело о "призывах" в соцсетях к массовым беспорядкам 23 января.

Кроме того, СКР в Москве возбудил уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом (статья 236 УК РФ). По делу уже идут допросы. Оперштаб в Москве сообщил о 19 больных коронавирусом с предписанием находиться на самоизоляции, принявших участие в протестах.