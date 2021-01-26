Задержанных и арестованных в Москве 23 января четвертый день возят по спецприемникам

Moscow-Live / Акишин Вячеслав 23 января в 110 городах России прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, за свободу, против репрессий и произвола властей

Стоп-кадр видео Радио Свобода / Youtube.com

Задержанных и арестованных в Москве 23 января четвертый день возят по спецприемникам. Как пишет в своем Telegram-канале "ОВД-Инфо", несколько задержанных 23 января рассказали, что их после решения суда об аресте весь день возили по разным отделам полиции и спецприемникам.

Так, автозак с почти 20 арестованными из Преображенского суда поехал во второй спецприемник, но там людей не приняли. В итоге задержанных развезли по отделам полиции районов Измайлово, Косино-Ухтомский и Новокосино. О переполненных спецприемниках сообщают и другие источники. Либертарианец Глеб Марьясов сообщил Avtozak Live, что находится в автомобиле у спецприемника уже более 11 часов. При этом на территории второго спецприемника находятся еще несколько машин с задержанными.

Схожая ситуация сложилась у студента ВШЭ Дмитрия Посицельского, арестованного на 10 суток. После суда его вернули в ОВД "Кунцево", где он будет находиться в специальном помещении для задержанных лиц (СПЗЛ) до того, как освободится место в спецприемнике. В СПЗЛ условия содержания хуже и строже, чем в спецприемниках, и они просто не предназначены для длительного пребывания.

В такую камеру нельзя передать практически никакие личные вещи, там нет туалета, для задержанных не организовано регулярное питание и прогулки, нельзя курить. "Кроме того, студент сообщил, что его допросили в качестве свидетеля по уголовному делу "о перекрытии дорог" (скорее всего, по статье 267.1 УК). Он отказался отвечать на вопросы, воспользовавшись 51 статьей Конституции", - сообщает Telegram-канал "Протестный МГУ".

Также на горячую линию "ОВД-Инфо" позвонил Кирилл Денисов, арестованный на 5 суток. Его вместе с полным автозаком до сих пор никуда не поместили и везут из Солнцевского районного суда в спецприемник, но конечная точка остается неясной. "Многих людей из этого автозака не кормили и не поили сутки, у некоторых кружится голова от истощения, но полицейские отказываются вызывать им скорую помощь", - отмечает портал.

23 января в 110 городах России прошли акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, за свободу, против репрессий и произвола властей. В них в общей сложности приняли участие около 300 тысяч россиян. По данным "ОВД-Инфо", на сегодняшний день за участие в этих акциях было задержано по всей стране более 3700 человек, из них 1455 - в Москве. Соратники Алексея Навального уже объявили новую всероссийскую акцию протеста, которая намечена на 31 января.