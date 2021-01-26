Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов и оборудование, предназначавшееся для организации двух подпольных нарколабораторий

ГТРК Ивтелерадио / YouTube

Бывший глава одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве задержан в Ивановской области за создание нарколабораторий, где в качестве рабов трудились мигранты, а зелье развозилось на автомобилях с мигалками.

"Задержан житель Москвы - бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий", - сообщает во вторник региональное управление ФСБ. Комментарий ведомства приводит РИА "Новости".

По данным спецслужбы, задержанный руководил наркобизнесом и контролировал финансовые потоки.

Примечательно, что для распространения наркотиков по Центральной России использовались автомобили класса люкс, оборудованные спецсигналами и устройствами сокрытия регистрационных номерных знаков, а также форма со знаками различия органов ФСБ России.

На подпольном производстве, по данным следствия, трудились иностранцы, находившиеся в положении рабов. Их "насильственно удерживали под угрозой физической расправы".

В рамках расследования задержаны 15 предполагаемых сообщников бывшего наркополицейского. Среди них - руководители ячеек преступного сообщества в Москве, Кабардино-Балкарии, Владимирской области, а также рядовые участники из этих и других регионов (Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей).

Среди фигурантов оказался "один из ивановских руководителей органа местного самоуправления". По информации IvanovoNews, задержанный возглавлял Соболевское сельское поселение Юрьевецкого района. Какую роль он играл в наркобизнесе, не уточняется.

Из 16 фигурантов 14 заключены под стражу, двое остальных - под домашний арест. Изъято более 59 килограммов наркотиков, свыше 10 тонн раствора, из которого с помощью химических реакций впоследствии предполагалось выделить наркотики, а также множество реактивов и оборудование, предназначавшееся для организации двух подпольных нарколабораторий.

Кроме того, изъято 8 единиц огнестрельного оружия, патроны различного калибра в количестве 730 штук и приспособления для ведения бесшумной стрельбы.

Задержанным грозят тюремные сроки вплоть до пожизненного.