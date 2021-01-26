Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев на вебинаре для учителей и директоров школ Ленинградской области заявил, что "Холокоста в том объеме, (о котором говорят историки), просто не было"

СПбГЭУ Все выступление заняло 1,5 часа. Газета "Новые Колтуши" сделала для "Эха Петербурга" короткую нарезку

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Профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев на вебинаре для учителей и директоров школ Ленинградской области заявил, что "Холокоста в том объеме, (о котором говорят историки), просто не было". Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Валерий Нечай. Он также опубликовал записи фрагментов вебинара, который назывался "Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица".

Отметим, что это заявление профессора Матвеева прозвучало в те дни, когда в России проходит ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста.

Профессор Матвеев утверждает, что всякая ложь "в системе государственного образования вредна". Сам Холокост профессор назвал, ссылаясь на данные учения иудаизма, "ритуалом наказания соплеменников".

"Для того чтобы сжечь (труп), необходима печь с принудительным нагнетанием кислорода. Таких печей в Германии обнаружено не было. Поэтому это еще один, к сожалению, миф. Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было, а этот газ использовался для дезинфекции. Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра - 6 миллионов - есть не что иное, как выдумка. Мы как представители образования должны нести в массы правду. Вывод: Холокоста в том объеме просто не было. Думаю, каждый сможет донести до школьников эту идею", - приводит газета "Бумага" цитату из выступления Матвеева.

На вебинаре, кроме того, Начай заявил, что "еврей - это этнос", поэтому "никаких межнациональных явлений, противодействий и быть не могло".

На иллюстрации к вебинару под слайдом о хронологии появления идеи о 6 млн жертвах евреев располагается надпись "Геноцид евреев в период 1938-1945 гг. был. Холокоста не было!".

Власти Ленинградской области уже отреагировали на ситуацию с неоднозначными заявлениями сотрудника РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о Холокосте, заявив, что это частное мнение ученого, а его доклад не подвергался предварительной цензуре, передает РИА "Новости".

Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей.

"Частное мнение на тему Холокоста было высказано профессором в ходе вебинара, организованного для педагогов по теме "Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". Участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора", - сообщается в официальном Telegram-канале Ленинградской области.

Как информируют областные власти, Ленинградский институт развития образования, приглашая лекторов, "не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров".

Согласно данным Санкт-Петербургского государственного экономического университета, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академий военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.

Слово Холокост (Holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах.