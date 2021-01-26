Глава австрийской компании ООО "Экоком" Оливер Кайзер обвиняется в России в незаконной предпринимательской деятельности. "Суд 28 января рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении гражданина Австрии Оливера Кайзера меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

21 января МВД предъявило Кайзеру обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода). Расследованием дела занимается Главное управление МВД по Подмосковью. В настоящее время бизнесмен не задержан. Меру пресечения иностранцу изберет Тверской районный суд Москвы.

Согласно сайту "Экоком", компания основана в 1999 году и специализируется на проектировании, поставке, строительстве и эксплуатации очистных сооружений для мусорных полигонов, а также комплексных строительством экологически безопасных свалок. В 2015 году компания стала лауреатом премии правительства Москвы за достижения в области охраны окружающей среды.

Следствие утверждает, что на протяжении 2014-2018 годов компания "Экоком", имеющая несколько крупных установок по фильтрации воды (предназначены для очистки сточных технических, поверхностных вод, в том числе фильтрата твердых бытовых отходов) на подмосковных полигонах, работала без лицензии на обезвреживание отходов от фильтрации воды.

Ущерб от деятельности Кайзера, как считает следствие, составляет более 9 миллионов рублей.

Допросы Кайзера и сотрудников его компании велись с начала лета 2020 года. Сначала бизнесмен проходил по делу в качестве свидетеля, а 21 января ему предъявили обвинение.

Кайзер работал в России 20 лет. Он возглавляет предприятие, которое являлось подрядчиком рекультивации закрытого полигона твердых и бытовых отходов "Кучино" в Балашихе.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель областного экологического движения "Экосила-50", занимающегося проблемой мусора в Подмосковье, Анатолий Баташов, Кайзер не признает вину.

"Пять минут назад я был с ним на прямой связи, Оливер работает, очень удивлен новостям о своем задержании. Это дело давнее, следственные действия проводились уже давно, вину по нему он не признает", - сказал Баташов.

По его словам, интерес следствия не связан с рекультивацией полигона "Кучино".

"Насколько я понимаю речь идет об осуществлении деятельности без лицензии, потому что есть определенные технологии, которых в России нет, и которые Оливер завозил из Европы", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката Оливера Кайзера Александра Мельцева, его подзащитный имел все необходимые лицензии на определенные виды деятельности, передает BFM.

"Следователи для того, чтобы предъявить обвинение, занялись игрой слов: обезвреживание, обеззараживание, утилизация", - пояснил адвокат. "Цепляясь за каждый вид деятельности", они фактически подвели предпринимателя под статью, сказал защитник. Он назвал обвинение "незаконным", отметив, что "в рамках него не было проведено ни одной экспертизы" для того, чтобы специалисты проверили установки и выяснили, какие функции выполняет техника и прав ли следователь в своих выводах.

Мельцев отметил, что в настоящее время у бизнесмена есть требуемая следствием лицензия, выданная Министерством природных ресурсов и экологии РФ в 2020 году. В ней прописаны разрешения на конкретные виды деятельности. "В 2014-2018 годах был иной порядок и иной вид лицензий. В них не конкретизировалась деятельность по видам работ с отходами", - подчеркнул адвокат.

Защитник назвал предъявленное обвинение "абракадаброй". "Из его текста непонятно, на какую все же деятельность требовалась лицензия. Мы не понимаем, что там написано", - заключил адвокат. По ч. 2 ст. 171 УК РФ Оливеру Кайзеру грозит наказание от штрафа в 100-500 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Александр Мельцев заявил, что будет просить отклонить ходатайство следствия об избрании меры пресечения. "Что бы следствие ни попросило, это негативно повлияет на деятельность компании, поскольку генеральный директор будет в той или иной степени ограничен в своих функциях, что может привести к остановке работы компании и в конце концов ее банкротству. Более 300 человек могут остаться без работы, а вся Московская область захлебнется в своих же отходах", - поделился опасениями защитник.

Адвокат сообщил, что подал жалобы на действия следствия в прокуратуру Московской области, в Следственный департамент МВД. В них он требует изъять дело из производства ГСУ по Московской области и передать его в любой иной следственный орган. "Я считаю, что там ведется необъективное расследование, - заявил Мельцев. - Такая спешка характерна лишь для одного - чтобы тем или иным способом остановить деятельность компании".