В Москве полностью заполнены спецприемники N 1 и N 2, рассказала "МБХ медиа" и "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Сегодня мы посетили спецприемники для административно арестованных, оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны", - сообщила Марина Литвинович.

По ее словам, в первом спецприемнике содержатся 32 арестованных во время митинга, а во втором 31, "в основном это статьи 20.2 и 19.3 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга и неподчинение законному требованию представителя власти)".

В третьем спецприемнике члены ОНК еще не были, поскольку "он далеко находится". По информации Марины Литвинович, часть задержанных держат в ОВД "Измайлово", "Косино-Ухтомский", "Косино". "Но мы до туда не доехали, будем смотреть, что там происходит. Вообще вопрос размещения относится к ГУВД, может, кого-то в область повезли", - добавила она.

Выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в автобусе-автозаке, где они спали без возможности выйти в туалет и получить питание. В ОВД "Измайлово" часть людей спали на полу. "Матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД "Бескудниково", - сказала Литвинович.

По ее словам, в спецприемниках сравнительно неплохие условия размещения. "Спецприемники мы посещаем довольно часто, стараемся чтобы там был порядок, улучшались условия. Добились того, чтобы там выдавали постельное белье, потому что раньше выдавали плохое одноразовое. Во втором спецприемнике появились дверки на туалетах. Никто ни на что особо не жалуется. Нет телевизоров, но они там и не полагаются", - сообщила она.

23 января состоялась всероссийская акция в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская тишина". 2 февраля суд рассмотрит вопрос об изменении ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Протесты 23 января были жестоко подавлены силовиками, применявшими дубинки против мирных протестующих. Было задержано рекордное число демонстрантов - 3 893 человека, из которых более 1,5 тысячи - в российской столице.

В ближайшие выходные сторонники оппозиционного политика намерены вновь выйти на всероссийскую акцию протеста с требованием его освобождения.