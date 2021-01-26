Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), гражданина Белоруссии Владлена Лося, которому после задержания в Москве 21 января предписали покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну на пять лет

Штаб Навального / Youtube.com "Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь", - сообщил Лось

Moscow-Live / Будишевский Николай

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), гражданина Белоруссии Владлена Лося, которому после задержания в Москве 21 января предписали покинуть Россию до 25 января и запретили въезд в страну на пять лет, вывезли на границу в наручниках и с мешком на голове.

После задержания Лося арестовали на трое суток и поместили в спецприемник. 24 января, после окончания срока ареста, юриста вновь задержали неизвестные люди в штатском, рассказал он в видео на канале штаба Алексея Навального.

"Они заковали меня в наручники и надели мешком на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь", - сообщил Лось. После полуночи, к истечению срока добровольного выезда юриста из России, ему сообщили, что он нарушил этот срок и теперь депортирован.

"У меня были все основания полагать, что белорусская милиция в ту же секунду арестует меня, однако этого не произошло. Силовики сопроводили меня до аэропорта, я покинул Беларусь и сейчас нахожусь в безопасном месте", - рассказал Лось. В день митингов в поддержку Навального 23 января юрист ФБК должен был вместе с коллегами работать на горячей линии помощи задержанным.

21 января, помимо Лося, была задержана юрист ФБК Любовь Соболь. Ее вытащили из автомобиля, предварительно заблокировав его, и отвезли в ОВД, где составили протокол о повторном нарушении правил проведения митингов (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). На следующий день Симоновский суд Москвы оштрафовал ее на 250 тысяч рублей за "призывы на несанкционированные митинги".