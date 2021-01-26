В блоге оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального размещен ответ на заявление президента РФ Владимира Путина, в котором он открестился от роскошной недвижимости под Геленджиком, названной "дворцом Путина". На возведение дворца были потрачены 100 миллиардов рублей, которые в ФБК считают крупнейшей взяткой.

Соратники Алексея Навального, который сам находится в СИЗО, подчеркивают, что в своем заявлении глава государства фактически увиливает от прямого ответа на вопрос, кому принадлежит "дворец Путина", о котором рассказано в фильме-расследовании ФБК. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит, и никогда не принадлежало. Никогда", - сказал Путин (видео).

Тем самым он лишь повторил главный тезис расследования Навального: "Друзья построили Путину секретный дворец, оформили на подставных лиц, создали целую инфраструктуру, чтобы никто никогда не узнал реального хозяина геленджикского дворца. На Путина ничего не оформляется, все записано на его доверенных лиц".

Николай Шамалов, на которого был раньше оформлен дворец, действительно не близкий родственник Путина. Сват (отец мужа дочери) - это не близкий родственник. Михаил Шеломов, который управляет стройкой "дворца Путина" в настоящее время - двоюродный племянник Путина. Поэтому формально президент РФ сказал правду, но по сути скрыл причастность своей родни к возведению дворца, полагают в ФБК.

"Видимо в голове Путина существует какой-то воображаемый суд, на который он придет и скажет: "а я вас не обманывал, я так сформулировал, что все правда". Не поможет, Владимир Владимирович", - говорится в публикации.

Далее в своем объяснении президент РФ стал повторять выводы авторов расследования, переиначивая их на свой лад. "Хоть на протяжении 10 лет что-то должно было бы остаться: оформление каких-то земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса, там тоже след должен остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде", - сказал Владимир Путин.

В ФБК отвечают, что именно это и сделали: "Мы взяли 15 лет истории этого объекта, проанализировали документы на земельные участки, финансовые проводки и доверенности от нотариуса. Ровно то, что Путин перечисляет".

В частности, авторы расследования обнаружили нотариальную доверенность, из которой следует, что дворцом управляют сотрудники фирм Шеломова, которые так же обслуживают фирмы Светланы Кривоногих. Она, согласно выводам расследователей, является бывшей любовницей Путина и родила от него дочь.

"Но Путин говорит, что никаких следов и упоминаний нет. 90 миллионов человек их видят, а Путин нет, - подчеркнули в ФБК. - В общем, предложили нам не ответ на расследование, а какую-то туфту. Путин ничего не опроверг, ни единого факта".

Лучшим опровержением, например, могла бы стать демонстрация обществу истинного владельца "дворца Путина", но власти предпочли "засекретить" эту информацию. В Кремле заявили, что, мол, знают настоящего владельца, но не скажут, кто он.

Недельную задержку с ответом на выход фильма-расследования в ФБК объясняют лишь тем, что "все усилия администрации президента были брошены на поиски самой ободранной комнаты в резиденции, в которой Путин сможет рассказать о том, как он близок к народу и аскетичен".

"Мы все наблюдаем за Путиным уже больше 20 лет и прекрасно знаем про него одно - он врет до последнего и никогда не признает самые очевидные вещи. Весь мир будет смеяться над ним, но он все равно никогда ничего не признает", - заключили соратники Навального, напомнив про ответы президента РФ на вопросы о его дочерях и сотрудниках ГРУ, подозреваемых в химатаке в британском Солсбери.

Напомним, ФБК опубликовал расследование о "дворце Путина" под Геленджиком на следующий день после ареста Алексея Навального. Стоимость дворца оценили в 100 миллиардов рублей. ФБК утверждает, что строительство спонсировалось за счет офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. Ролик с расследованием за сутки набрал больше 33 миллионов просмотров и почти 2,5 млн "лайков". К настоящему времени видео набрало почти 100 млн просмотров.

23 января состоялась всероссийская акция в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в СИЗО "Матросская тишина". 2 февраля суд рассмотрит вопрос об изменении ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

Протесты 23 января были жестоко подавлены силовиками, применявшими дубинки против мирных протестующих. Было задержано рекордное число демонстрантов - 3 893 человека, из которых более 1,5 тысячи - в российской столице.

В ближайшие выходные сторонники оппозиционного политика намерены вновь выйти на всероссийскую акцию протеста с требованием его освобождения.