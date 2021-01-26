Руководство московского Института театрального искусства имени Иосифа Кобзона уволило старшего преподавателя Артема Назарова после участия в акции в поддержку Алексея Навального и задержания 23 января.

В приказе ректора Дмитрия Томилина, копию которого публикует "ОВД-Инфо", говорится об увольнении педагога по инициативе работодателя "в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы".

Основанием для увольнения Назарова, согласно приказу, также стало "совершение незаконных провокационных действий" и "утрата доверия". Преподаватель уточнил, что 25 января в институте состоялось заседание ученого совета, на котором обсуждали его участие в протестной акции.

Артема Назарова задержали в субботу, две ночи он провел в автозаке: сначала около ОВД "Солнцево", потом около Солнцевского суда, пишут "Такие дела". Педагог получил штраф в 10 тысяч рублей, адвоката к нему не пустили. После освобождения с ним связался отдел кадров и сообщил об увольнении. При этом ректор подписал приказ до решения суда об административном штрафе.

В приемной ректора "Дождю" сказали, что Назаров не работает в институте, но отказались уточнять, как давно. На сайте института он в тот момент был указан как мастер и педагог по актерскому мастерству, однако вскоре после звонка телеканала страницу Назарова удалили.

Присутствие на акции протеста также обернулось увольнением для сотрудников Федеральной службы охраны Михаила и Максима Тереховых. Оба брата подчеркивают, что в акции не участвовали и пришли на Пушкинскую площадь "посмотреть, что там будет твориться".

В Курске уволили майора полиции Руслана Агибалова, записавшего видео в поддержку Навального. Полицейский выразил опасения, в какой стране вырастут его дети, если за несогласие с действующей властью и высказывание недовольства их могут лишить свободы или жизни.

Сотрудники спецслужб вызвали Агибалова на беседу, которая длилась семь часов. Спрашивали, кто куратор майора, платили ли ему деньги, зачем он снял и разместил видео. В УМВД по Курской области заявили, что Агибалов уволен "по отрицательным основаниям за поступок, порочащий сотрудника органов внутренних дел".