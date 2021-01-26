Российские правозащитники обратились в Совет Европы в связи с принятием "новых репрессивных законов"

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Российские правозащитники обратились в Совет Европы "в связи с новыми серьезными угрозами российскому гражданскому обществу и основным правам и свободам" в стране. Поводом стали принятие "целого пакета новых репрессивных законов" и подготовка ряда других. Обращение от 24 января 2021 года цитирует РБК.

Речь идет о поправках в закон об иностранных агентах, расширяющих круг людей, которые могут быть признаны таковыми, в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", что "существенно затрудняет возможность организации митингов, демонстраций, шествий и пикетов", о введении наказания за клевету и так далее.

По мнению правозащитников, вступление этих законов в силу приведет к усилению тотального контроля над обществом и росту преследования за инакомыслие. Подобные инициативы "неправомерно ограничивают" конституционные права и свободы и противоречат международно-правовым обязательствам России в рамках Совета Европы, ООН и ОБСЕ.

"В связи с этим мы просим вас незамедлительно отреагировать на эти новые серьезные угрозы правам человека, верховенству права и демократии в России", - говорится в обращении. Под ним подписались директор Фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе, член правления международного общества "Мемориал" Олег Орлов, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, а также исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева.

30 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, который распространяет на представителей СМИ, освещающих публичные мероприятия, все обязанности и запреты, предусмотренные для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований.

Согласно закону, журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против целей публичного мероприятия, выполнять функции по его организации и проведению, организовывать сбор пожертвований, подписей, участвовать в обсуждении и принятии решений, использовать различную символику и "иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения", средства агитации, а также скрывать отличительный признак представителя СМИ. Вид и описание отличительного знака будет устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Кроме того, закон запрещает проводить публичные мероприятия на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям экстренных служб. Также предусматривается возможность переноса массовых акций из-за угрозы ЧС или терроризма.

В законе уточняется, что запреты для журналистов по аналогии с другими участниками массовых акций распространяются только на представителей СМИ, присутствующих на публичном мероприятии "с целью осуществления своей профессиональной деятельности".

Закон позволяет признавать публичным мероприятием так называемые прогулки оппозиции, а также поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. Для этого указанные акции должны быть объединены "единым замыслом и (или) общей организацией".

Еще одним законом, подписанным президентом, стал закон, согласно которому физические лица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование, будут признаны иностранными агентами и должны будут подать заявление о включении их в специальный реестр. После этого они должны будут отчитываться Министерству юстиции о своей деятельности и предоставлять данные о расходовании средств от иностранных спонсоров.

Кроме того, физические лица, получившие такой статус, не смогут занимать государственные и муниципальные должности, а также иметь доступ к государственной тайне. Также СМИ обязаны будут указывать статус иностранных агентов при их упоминании в материалах.

Признать иностранными агентами могут из-за проведения митингов и публичных дебатов, распространения мнения о государственной политике и участия в наблюдении за выборами. При этом к политической деятельности нельзя будет отнести работу в области культуры, искусства, науки, здравоохранения, социального обслуживания, благотворительности и т.д.

Также президент подписал закон, предусматривающий уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за распространение клеветы в интернете. В статье 128.1 Уголовного кодекса РФ за публичную клевету, которая распространяется, в том числе, в интернете, согласно закону, предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Помимо клеветы в интернете такое же наказание (максимум два года лишения свободы) устанавливается за клевету "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

Кроме того, закон расширяет виды наказаний, предусмотренных всеми частями статьи о клевете. Если сейчас это штрафы и обязательные работы, то изменения также предусматривают принудительные работы и арест. Ранее автор этой инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин пояснил, что положения закона будут распространяться и на блогеров, и на авторов телеграм-каналов.