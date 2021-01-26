Храм на территории предполагаемой резиденции президента России Владимира Путина под Геленджиком не относится к Новороссийской епархии РПЦ, заявил "Открытым медиа" пресс-секретарь епархии иерей Алексей Кульнев

Новороссийская епархия

Храм на территории предполагаемой резиденции президента России Владимира Путина под Геленджиком не относится к Новороссийской епархии РПЦ, заявил "Открытым медиа" пресс-секретарь епархии иерей Алексей Кульнев. В честь кого был назван храм, был ли он освящен и можно ли в нем проводить службы, также неизвестно.

"Есть частные храмы, частные часовни на территории пансионатов и различных других учреждений. Они тоже епархиальными не считаются, и за ними не закреплены священники. Я не могу вам сказать, есть ли там храм, или нет его, в честь кого он построен или освящен. У нас нет этой информации", - сказал священник.

Он пояснил, что храм или монастырь не обязательно подчиняется епархии, на территории которой они расположены. Например, ставропигиальные монастыри подчиняются напрямую патриарху. Кроме того, есть храмы, которые являются представительствами других епархий: такими, например, являются патриаршии подворья или подворья монастырей, расположенных в других епархиях.

Сведения о церкви возле мыса Идокопас на территории "дворца Путина" отсутствуют на официальной карте храмов Русской православной церкви. При этом на сайте РПЦ отмечается, что речь идет о предварительной карте храмов, которая "еще наполняется и может содержать неточности". В синодальном отделе РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ отказались от комментариев.

Фильм-расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки", опубликованный 19 января на YouTube, набрал к утру вторника, 26 января, более 91 млн просмотров. Двухчасовое видео ФБК рассказывает о дворце, который строится и содержится, в том числе, за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым. В фильме утверждается, что самый дорогой в стране особняк - это своего рода взятка главе российского государства.Сам президент РФ уже открестился от грандиозной недвижимости под Геленджиком, назвав фильм ФБК "промывкой мозгов".