Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прокомментировал заявления украинских политиков, потребовавших разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Алексея Навального. "Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых майданов. К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", - заявил Патрушев в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", - заявил Патрушев.

Предположительно Патрушев имел в виду дела "Ив Роше" и "Кировлеса", по которым Навальный получил условные сроки. Летом 2013 года судья Ленинского районного суда Кирова Сергей Блинов признал Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищении в особо крупном размере и приговорил их к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно, а также штрафу 500 тысяч рублей. Через три месяца реальный срок был заменен на условный на апелляции в областном суде.

Российский суд установил, что в 2009 году Навальный, который тогда был внештатным советником губернатора Кировской области, использовал свое влияние, чтобы принудить тогдашнего гендиректора "Кировлеса" Вячеслава Опалева заключить невыгодный контракт на поставку леса Вятской лесной компании, которую возглавлял Офицеров. В результате "Кировлес" продал свой товар ниже рыночной стоимости, ущерб составил 16 млн рублей. Опалев в декабре 2012 года был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Он заключил сделку со следствием и стал главным свидетелем обвинения.

Защита Навального и Офицерова в суде настаивала, что принуждения не было, а "Кировлес" мог заключать контракт на поставку леса по любой цене. По версии осужденных, перепродажа продукции "Кировлеса" ничем не отличалась от обычной посреднической деятельности.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал решение суда несправедливым. Страсбургский суд постановил, что приговор по "делу "Кировлеса" в отношении Навального и бизнесмена Петра Офицерова нарушил право истцов на справедливое судебное разбирательство, и обязал российские власти отменить это решение.

Однако в России после повторного рассмотрения дела тот же самый суд в Кирове, который не смог обеспечить "справедливые слушания", вновь признал Навального и предпринимателя Офицерова виновными. В феврале 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к условному сроку в пять лет и штрафу в 500 тыс. рублей. В ноябре 2017 года Навальный подал жалобу в ЕСПЧ на повторный приговор по "делу "Кировлеса". Страсбургский суд коммуницировал жалобу в январе 2018 года: в том же году скончался обвиненный вместе с Навальным Петр Офицеров.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий районный суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Суд и следствие пришли к выводу, что братья похитили 26,8 млн рублей у косметической компании Ives Rocher и 4,5 млн рублей у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК) через предприятие "Главное подписное агентство" ("Главподписка"). Судья Елена Коробченко приговорила Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата Олега - к 3,5 года колонии общего режима.

Сам Алексей Навальный в ходе суда подал заявление в СК РФ о совершении следователем Романом Нестеровым преступлений, предусмотренных статьями 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 (превышение должностных полномочий), 292 (служебный подлог) 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу), 307 (заведомо ложные показания в суде) УК РФ.

По утверждению Навального, в седьмом томе уголовного дела, где содержится записка представителя Yves Rocher об отсутствии ущерба компании, сократилось количество листов, изменилась их нумерация и было исправлено содержание. На одном из листов Навальный обнаружил следы белой канцелярской замазки. Как утверждал оппозиционер, исправления в материалы дела были внесены после того, как обвиняемые ознакомились с этими материалами. Суд все эти доводы защиты не принял во внимание.

В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года. ФСИН также неоднократно обращалась в суд с просьбами о замене Навальному условного лишения свободы на реальное, но безуспешно.

В октябре 2017 года ЕСПЧ по заявлению Навальных присудил им компенсацию более чем в 80 тысяч евро. ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили в отношении Навальных ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу "Ив Роше".

Верховный суд России 25 апреля 2018 года по представлению председателя суда возобновил производство по делу в отношении Навальных в связи с решением ЕСПЧ, однако оставил приговор без изменений. Именно этот приговор и стал формальным основанием для недавнего ареста Навального, которого обвинили в неявке в уголовно-исполнительную инспекцию Москвы, что было одним из условий условного срока.