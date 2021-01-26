Маргарита Юдина

Фото: Команда 29 23 января в Санкт-Петербурге полицейский ударил Юдину ногой в живот, в результате чего женщина получила черепно-мозговую травму

Фонтанка.ру / Telegram

54-летняя Маргарита Юдина, которую на протестной акции 23 января в Санкт-Петербурге полицейский ударил ногой в живот, в результате чего женщина получила черепно-мозговую травму, вновь госпитализирована. Ее состояние резко ухудшилось, хотя из НИИ Скорой помощи им.Джанелидзе ее выписали два дня назад, решив, что в медицинском наблюдении пострадавшая больше не нуждается.

Как сообщил адвокат правозащитного объединения "Команда 29" Евгений Смирнов, который представляет интересы Юдиной, он приехал к женщине вместе с юристом Валерией Ветошкиной, чтобы обсудить дальнейшее развитие дела - подачу обращения в Следственный комитет РФ с целью возбуждения уголовного дела против ударившего ее полицейского и выяснения всех деталей произошедшего. Когда адвокаты прибыли на место, то обнаружили, что Юдиной вновь требуется медицинская помощь. "Ее состояние ухудшилось. Сейчас Евгений везет ее в больницу", - говорится в Telegram-канале "Команды 29".

Юрист Валерия Ветошкина рассказала "МБХ медиа", что из-за проблем с вызовом скорой в Луге (место проживания Юдиной) юристам пришлось везти женщину в больницу самостоятельно. Сейчас у нее головокружение и головные боли.

Ветошкина также сообщила, что перед подачей заявления в СК Юдину необходимо обследовать. "В первую очередь, хотим провести независимое ее обследование, чтобы понять, какой тяжести был причинен вред. В первой больнице ее подозрительно быстро выпустили для ее реального состояния", - рассказала юрист.

Кроме того, адвокаты обратили внимание, что приехали к Юдиной практически одновременно с прокуратурой и органами опеки, которых опознали дети Маргариты. Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. "Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что это никак не связано с последними событиями. Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января", - заметил Евгений Смирнов.

Он уточнил, что Маргарита Юдина приняла решение при поддержке "Команды 29" обратиться в Следственный Комитет с заявлением о преступлении по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, от ее имени будет подан иск в суд о взыскании с государства морального и материального вреда.

Напомним, ранее Юдина сообщила, что жалеет о том, что объявила о прощении силовика, который навестил ее в больнице с цветами. Она рассказала, что целый день за него просили высокопоставленные полицейские чины, они уговаривали женщину простить полицейского. "Я человек мягкий - простила. А теперь вот думаю, надо было мне сказать: когда всех политзаключенных выпустите и Алексея Навального тоже, тогда и прощу", - рассказала Юдина.

Женщина пояснила, что поддержит возбуждение уголовное дело, так как такие действия полиции "нужно пресекать, обрывать на корню". "Дело не в моем прощении или не прощении. На моем месте мог оказаться совершенно другой человек, другая женщина. Я бы простила человека, который ударил просто беззащитную женщину, стоящую на пути? Я не знаю, вряд ли. Дело в том, что нужно пресекать такие действия полиции, чтобы их не было. Чтобы полиция наконец начала заниматься своим прямым делом - защищать общество от преступников, а не от тех, кто выступает против преступников", - сказала Юдина.

После этого на женщину обрушились кремлевские пропагандисты, пытающиеся убедить россиян, что Юдину никто не пинал в живот, и что это была "провокация". По мнению телепропагандиста Владимира Соловьева, 54-летнюю Маргариту Юдину на видеокадрах "не бьют, а отталкивают, упираясь ногой в живот". Соловьев почти покадрово разобрал скандальное видео и нашел в нем признаки постановки: женщина якобы подождала, пока оператор выберет "удачную точку" для съемки, и пошла наперерез омоновцам, ведущим задержанного. Он также обратил внимание, что левая рука Юдиной, не попавшая в кадр, находится рядом с сумкой, а что в ней, - "неизвестно".

А в репортаже в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" о сотруднике полиции, который пнул ногой в живот Юдину, вообще вырезали момент удара. Видеозапись в репортаже была смонтирована таким образом: сначала показаны идущие навстречу женщине силовики, а в следующий момент пострадавшая уже падает на спину. Самого удара ногой в выпуске не показали. В оригинальном же видео видно, как полицейский наносит Юдиной удар.

Вечером 23 января издание "Фонтанка.ру" опубликовала видео, на котором трое полицейских ведут задержанного. К ним подходит женщина и спрашивает, за что его задержали. Один из сотрудников бьет ее в живот ногой, она падает и ударяется затылком об асфальт.

54-летнюю Маргариту Юдину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ночь она провела в реанимации. На следующий день перед ней извинился сам полицейский, ударивший ее, и начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергей Музыка. Юдина сказала, что прощает их и не имеет к ним претензий. После выписки она рассказала, что ее весь день уговаривали простить полицейского.

Телепропагандист Владимир Соловьев назвал "хорошо подготовленной провокацией" инцидент в Санкт-Петербурге с женщиной, которую полицейский пнул в живот в день акции протеста 23 января. По мнению ведущего, 54-летнюю Маргариту Юдину "не бьют, а отталкивают, упираясь ногой в живот".

Соловьев почти покадрово разобрал скандальное видео и нашел в нем признаки постановки: женщина якобы подождала, пока оператор выберет "удачную точку" для съемки, и пошла наперерез омоновцам, ведущим задержанного. Он также обратил внимание, что левая рука Юдиной, не попавшая в кадр, находится рядом с сумкой, а что в ней, - "неизвестно".

"К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов", - заявил Соловьев на своем YouTube-канале. Он также потребовал прекратить расследование инцидента (пока никакого расследования и не проводится, МВД и прокуратура говорили только о проверке), и начать расследование "провокации" против полицейского.

"Никаких извинений в данном случае быть не должно. Какие извинения, парни, вы что? Еще на колени встаньте, как "беркутовцев" ставили", - возмутился Соловьев. Он также заявил, что не увидел нарушения закона в действиях силовика, зато увидел "подготовленную провокацию" и "попытку противостояния задержанию молодого человека".

Комментарий ведущего последовал после того, как стало известно, что пострадавшая Маргарита Юдина поддерживает возбуждение уголовного дела против пнувшего ее сотрудника, а также потребует выяснить его личность. Полицейский 24 января навестил Юдину в больнице с цветами и принес извинения, заявив, что случившееся стало для него шоком. Он объяснил, что до этого в него прыснули перцовым баллончиком и бросили снежок, и забрало шлема "запотело". Однако на видео видно, что забрало в момент инцидента было поднято.

Полицейский не представился Юдиной по всей форме, сказав лишь, что его зовут Коля, рассказала женщина "Фонтанке".

"Тогда, в субботу, я посмотрела ему в глаза. И он тоже смотрел мне прямо в глаза. Он ударил меня сознательно. А в больничную палату пришел человек в плотно надетой на лицо защитной маске. Эту маску он за время разговора так и не снял", - говорит петербурженка. В медпункте перед госпитализацией полицейские дали ей подписать протокол об участии в несанкционированном митинге.

По словам Юдиной, ее просили простить обидчика, потому что он "хороший мальчик, перспективный сотрудник, просто был сам не в себе". Обвинение же "сломает ему жизнь и карьеру".

В выписке из НИИ Джанелидзе пострадавшей рекомендовали обратиться к хирургу: "Фонтанка" отмечает, что "каждый шаг дается Маргарите с трудом". У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану затылочной области (ее пришлось зашивать), ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

После того, как Юдина призналась, что пожалела о прощении ударившего ее силовика, депутат Госдумы от "Единой России", попросивший Генпрокуратуру и Следственный комитет привлечь полицейского к уголовной ответственности за необоснованное применение физической силы, оперативно отозвал свои запросы.

"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы", - пояснил Хинштейн в Twitter.

Он также заявил, что будет ходатайствовать перед руководством Росгвардии не увольнять контрактника, который посмеялся над пострадавшей женщиной, а ограничиться дисциплинарным наказанием. "Для 20-летнего парня, уверен, это станет уроком на всю жизнь", - написал депутат. Ранее, он говорил, что "юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ".

"Вдвойне опасно, что организаторы новых майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предаёт и сдаёт людей в погонах. Оплошность одного бойца - не должна бросать тень на всех", - добавил Хинштейн.

За пнувшего Юдину силовика также вступился известный теледоктор, главный врач московской ГКБ N 71 Александр Мясников. Он заявил, что петербурженка была для полицейского "не Женщина в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи". "Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины - там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач - потенциальный противник", - написал Мясников.

Он добавил, что вопрос о том, почему мирные протестующие считаются противниками, нужно адресовать власти, а полицейского "довели до всего этого", "парень задачу выполнял".