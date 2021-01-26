Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

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Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни. Об этом сообщили "Коммерсанту" два источника, близких к семье. У Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

По данным Baza, Приходько похоронят на Троекуровском кладбище. Незадолго до смерти его хотели госпитализировать в Центральную клиническую больницу, однако Приходько отказался, решив, что хочет провести последние дни в кругу семьи.

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал замглавы администрации президента в 1998-2004 годах, а также помощником президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. В 2013-2018 годах возглавлял аппарат кабмина в ранге вице-премьера, в 2018 году стал первым заместителем главы аппарата правительства. В январе 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

В феврале 2018 года Приходько оказался в центре скандала, после того как Алексей Навальный опубликовал расследование о миллиардере Олеге Дерипаске. В нем утверждалось, что Приходько отдыхал на яхте Дерипаски в сопровождении Анастасии Вашукевич, также известной как Настя Рыбка.

В основу скандального расследования ФБК легли публикации в Instagram и книга модели, которая называла себя любовницей Дерипаски. То, что она с ним периодически отдыхает, подтверждается многочисленными фотографиями. На некоторых из них и был замечен Приходько. По словам Рыбки, дело происходило на яхте, на которой присутствовали еще шесть "платных моделей".

Дерипаска назвал публикацию "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации", а сам Приходько - "провокацией". Навального он назвал "политическим неудачником", но подавать на него в суд не стал.