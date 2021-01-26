В работах над "дворцом Путина" под Геленджиком, о котором рассказано в нашумевшем расследовании Алексея Навального, участвовала фирма, строившая для президента РФ персональный лыжный курорт под Сочи, а также занимавшаяся наладкой спецсвязи в Кремле и созданием системы ГАС "Выборы"

Алексей Навальный / YouTube Как сообщает "Радио Свобода", речь идет об АО "Сатурн" - бывшем советском ОКБ, приватизированном в начале 1990-х годов и ныне входящем в состав АФК "Система"

Алексей Навальный / YouTube

В работах над "дворцом Путина" под Геленджиком, о котором рассказано в нашумевшем расследовании Алексея Навального, участвовала фирма, строившая для президента РФ персональный лыжный курорт под Сочи, а также занимавшаяся наладкой спецсвязи в Кремле и созданием системы ГАС "Выборы".

Как сообщает "Радио Свобода", речь идет об АО "Сатурн" - бывшем советском ОКБ, приватизированном в начале 1990-х годов и ныне входящем в состав АФК "Система".

В мае 2012 года "Сатурн", который тогда еще был открытым акционерным обществом, опубликовал в рамках стандартной процедуры раскрытия информации годовой отчет о деятельности за 2011 год (оригинал - .doc, сохраненная копия).

В этом отчете перечисляются объекты, на которых осуществляли проектные и строительно-монтажные работы специалисты компании. В их числе хозблок Московского Кремля, оздоровительный комплекс "Дагомыс" и санаторий "Русь" Администрации президента, здание московской мэрии, для которого "Сатурн" разрабатывал системы связи и обеспечения безопасности, спецпомещения в Доме правительства и многие другие государственные объекты. В их числе есть даже забор, которым власти огородили комплекс зданий Администрации президента на Старой площади, вызвав в 2011 году протесты градозащитников.

В списке объектов, на которых работали специалисты "Сатурна", есть и "Пансионат" в селе Прасковеевка. Именно так из-за близости к этому населенному пункту называется и предполагаемая резиденция Владимира Путина сразу в нескольких источниках: на поэтажных планах, опубликованных в расследовании ФБК; в списке посадочных площадок для гражданской авиации (на территории "дворца", как сообщалось ранее, есть вертолетная площадка), а также в интервью управляющего делами президента Владимира Кожина, которое он дал "Коммерсанту" в 2011 году. Тогда Кожин отрицал, что государство имеет отношение к "пансионату": по его словам, стройка в Прасковеевке - это проект частных инвесторов, которые обязались возвести новый пансионат вместо пришедшего в упадок дома отдыха "Туапсе", расположенного в другом месте.

В контексте найденного "Радио Свобода" документа это интервью, напротив, читается как признание: Кожин противопоставляет "пансионат" гостинице "Дагомыс" и санаторию "Русь", которые, по его словам, действительно реконструировались к Олимпиаде-2014 за счет бюджетных средств. Однако, как следует из отчета о деятельности ОАО "Сатурн" за 2011 год и из данных сайта госзакупок, специалисты "Сатурна" в одно и то же время работали как в "частной" Прасковеевке, так и в "Дагомысе" и "Руси".

Речь в документе идет не об обычной стройке - просто потому, что ОАО "Сатурн" и его дочерняя компания, АО "МТУ Сатурн", не являются обычными строительными фирмами. Практически все работы они производят по заказу государства на самых важных для него объектах.

"Большинство заказов предприятия выполняются в интересах Федеральной службы охраны РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства обороны РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Управления делами Президента РФ и других силовых структур. Это - все объекты Московского Кремля, Дом Правительства, Резиденции Президента, Счетная Палата, Верховный Суд, МИД России, Совет Федерации, Здание Государственной Думы, Национальный центр управления обороной государства", - говорится на сайте АО "МТУ Сатурн". На одном из первых мест в портфолио компании, конечно, Кремль, где "МТУ Сатурн" осуществлял проектирование, монтаж и сдачу в эксплуатацию систем специальной связи.

В отличие от работ в Прасковеевке, упоминание о работе "Сатурна" на этих объектах без труда можно найти на сайте госзакупок - как и отсылки к другим проектам, в которых участвовали специалисты ОАО "Сатурн" и учрежденного им АО "МТУ Сатурн". Так, в 2012 году в Твери они готовили для ФСО ситуационные центры и узлы специальной закрытой связи. В базе данных "Контур.Фокус" можно найти еще одну интересную закупку, которой нет на официальном сайте госзакупок. Это поставка "Блоков защиты комплекса F-140 для государственных нужд в 2011 году". Заказчиком выступала войсковая часть 55056 - управление материально-технического обеспечения ФСБ. Об этой части не раз писали СМИ в связи с вызывающе дорогими госзаказами, однако эта закупка интересна не своей ценой: "Комплекс защиты FM-140" предназначен для "активной защиты помещений от утечки информации" и обеспечивает выполнение требований и рекомендаций "по защите информации, составляющей государственную тайну".

В 2007 году издание "Москва и москвичи" опубликовало заметку ​"МТУ САТУРН: полвека на рынке связи". В статье генеральный директор "МТУ Сатурн" Николай Зайцев рассказал о 50-летней истории организации - от структуры в составе советского ЦНПО "Каскад", которое разрабатывало систему управления и связи для ракетных войск стратегического назначения, до вхождения в 2005 году в состав АФК "Система".

В конце 1980-х "МТУ Сатурн" лишился многих заказов и большей части финансирования. Чтобы выжить, компания занималась, например, установкой и эксплуатацией киосков популярной в 90-2000-е лотереи "Лотто-Миллион".

После вхождения в состав АФК "Система" "Сатурн" вскоре вновь получил крупный госзаказ - на развертывание и эксплуатацию системы ГАС "Выборы" в Центральном регионе РФ. Судя по рассказу Зайцева, "МТУ Сатурн" продолжил заниматься и профильной деятельностью - обеспечением связью стратегических правительственных объектов. "В наши дни к перечисленным выше объектам прибавились резиденции главы государства (как в Кремле, так и несколько загородных)", - рассказывал Зайцев в 2007 году.

То, что "дворец Путина" имеет отношение к Кремлю, подтверждается не только деятельностью "Сатурна". СМИ нашли и других подрядчиков гигантской стройки на курортном черноморском побережье. Так, петербургская фирма "Профима" в своей презентации, составленной в 2019 году, указала, что поставляла тепловые пункты Cetetherm для резиденции "Прасковеевка", причем в качестве заказчика назвала Администрацию президента России. Об этом пишут "Открытые медиа".

Небольшая московская фирма ООО "Аэрокомплекс", которая занимается оснащением аэропортов наземным оборудованием, тоже нечаянно подтвердила информацию из расследования Алексея Навального. На своем сайте фирма сообщает, что ее сотрудники "имеют большой производственный и организационный опыт по поставкам и внедрению радиотехнического оборудования, источников резервного электропитания, ремонту антенных полей, поставке аэровокзального оборудования и досмотровой техники… на вертолетных площадках резиденций президента РФ "Бочаров ручей", "Ново-Огарёво", "Прасковеевка".

Компания "Оптима комплект строй" также указала в документации, что занималась обустройством в "резиденции президента РФ "Прасковеевка". В частности, компания занималась "устройством каучукового покрытия Regupol" в "резиденции президента РФ "Прасковеевка" в 2009 году, пишет "Новая газета".

Подчеркнем, что президент РФ Владимир Путин 25 января категорически отверг предположения о том, что "дворец Путина" принадлежит ему, - хотя в расследовании ФБК лишь утверждалось, что резиденция стоимостью в 100 миллиардов рублей была построена "друзьями" президента для того, чтобы он ей пользовался. Такую же версию выдвигал в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, первым рассказавший о "дворце Путина", 22 января ее повторил биограф Путина Александр Коробко в интервью "Царьграду".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во вторник сказал журналистам, что Кремль "не имеет никакого права" и "не собирается" разглашать имена владельцев "дворца". Песков также уточнил, что Путин или его родственники не только не являются "собственниками" резиденции в Прасковеевке, но и не имеют и не имели к ней "никакого отношения". Однако он затруднился объяснить, почему над загадочным "дворцом" создана бесполетная зона, а прилегающую территорию охраняет ФСО.

В то же время издание "Проект" со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в резиденции в Прасковеевке президент проводит "значимую часть своего неформального времени". "Прессу туда не берут, там бывают только охрана и гости. Видимо, с ними президент и проводит время в личном казино и комнате с шестом, которые показаны в расследовании ФБК", - отметил "Проект".

К настоящему моменту фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о резиденции Владимира Путина рядом с селом Прасковеевка посмотрели на YouTube уже почти 100 миллионов раз. Сам Алексей Навальный, недавно вернувшийся из Германии, где он лечился после отравления химоружием семейства "Новичок", находится в СИЗО "Матросская тишина". Там он ждет суда, который 2 февраля рассмотрит вопрос об изменении ему условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

В ближайшие выходные сторонники оппозиционного политика намерены вновь выйти на всероссийскую акцию протеста с требованием его освобождения. Аналогичная акция, проводившаяся 23 января, была жестоко подавлена силовиками, применявшими дубинки против мирных протестующих. Было задержано рекордное число демонстрантов - 3 893 человека, из которых более 1,5 тысячи - в российской столице.