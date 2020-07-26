На российский сериал "Чики", премьера которого состоялась в начале июня, написали заявление в МВД и Роскомнадзор. В органы обратилась общественный деятель Ольга Баранец, которая называет себя "общественным уполномоченным по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", пишет газета "Коммерсант".

Она попросила привлечь представителей видеосервиса more.tv, выпустившего сериал, к административной ответственности из-за "пропаганды ЛГБТ и феминизма" по статьям "Нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью" и "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Максимальное наказание по этим статьям - штраф в миллион рублей и приостановление деятельности на три месяца.

Жалобу Баранец опубликовала у себя в Instagram и в Telegram-канале "Антиглянец". Там сообщается, что Пресненский суд Москвы уже принял в работу иск о "доведении до гомосексуализма".

В жалобе сказано, что в сериале уделяется много внимания "гомосексуальной половой ориентации" сына одной из героинь, "демонстрируется одобрительное и радушное отношение матери к такому поведению сына". При этом главные героини "Чик" - секс-работницы, а мужчины, по мнению Баранец, "выступают исключительно в роли сутенеров, бывших уголовников, бандитов… встречаются также безвольные и ни на что не способные личности, что является пропагандой феминизма и действиями, направленными на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола".

"Общественного уполномоченного по защите семьи" (ранее - по правам ребенка) выбирает "Совет общественных объединений Санкт-Петербурга", состоящий из семи человек, трое из них - активисты консервативного движения "Народный Собор". Этим делом они занимаются с 2015 года.

В кинокомпании "НМГ Студия" и сервисе more.tv пояснили, что сериал поднимает многие социальные проблемы и призывает к необходимости корректировки социальных ролей и влияния семьи на воспитании детей. Создатели и прокатчики сериала также сообщили, что официальных запросов и претензий к ним не поступало.

"Чики" - российский телесериал производства компаний "НМГ Студия" и "Марс Медиа", где рассказывается о четырех жительницах маленького городка с юга России, которые решают изменить свою жизнь и открыть фитнес-центр.

В каждой из восьми серий сериала появляется дисклеймер о наличии сцен физического и психологического насилия, а также телефон центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Посмотреть полную версию сериала можно только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса.