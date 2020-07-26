ВСЕ ФОТО Михаил Дегтярев, накануне заявивший, что хочет "пообщаться с людьми в глубинке" и проверить, как идет подготовка к отопительному сезону, встретился с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала

Фото: Хабаровский край / youtube.com Уехать из Хабаровска в удаленные районы края Дегтярев решил на фоне митингов, которые традиционно проходят в поддержку Фургала в выходные. 25 июля, жители Дальнего Востока вновь вышли на акции протеста

Фото: Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com Хабаровск, 25 июля 2020 года

Фото: Штаб Навального в Хабаровске / twitter.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, накануне заявивший, что хочет "пообщаться с людьми в глубинке" и проверить, как идет подготовка к отопительному сезону, встретился с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края в воскресенье.

"Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение", - говорится в сообщении. Позднее пресс-служба предоставила журналистам видео этой встречи.

Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми. "Вот с вами я могу пообщаться - вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу как партия будем оказывать поддержку", - подчеркнул врио губернатора края.

Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. "Вы подумайте - край обезглавлен. Моя задача как врио - все процессы наладить. Вот и вся моя миссия", - сказал Дегтярев.

Самым активным жителям он предложил войти в Народный совет при врио губернатора. Он готов "регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения", добавили в пресс-службе.

Также во время поездки "по глубинке" Дегтярев заявил, что поддерживает требование жителей о проведении открытого суда на бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов, передает ТАСС.

"Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку, но как человек я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, - я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", - сказал Дегтярев. Разумным он назвал и требование жителей судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве, но "сами понимаете, принимать судебное руководство - не Дегтярев" (цитируется дословно).

Уехать из Хабаровска в удаленные районы края Дегтярев решил на фоне митингов, которые традиционно проходят в поддержку Фургала в выходные. 25 июля, жители Дальнего Востока вновь вышли на акции протеста.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах. Как заявили в СКР, четверо фигурантов уголовного дела уже находятся под арестом. Соучастники дали показания на Фургала как организатора преступлений. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.