Архив NEWSru.com В Ленинградской области Кингисеппский городской суд арестовал гражданина Швеции за незаконное пересечение государственной границы, сообщила в воскресенье пресс-служба судов области. 33-летнему мужчине избрана мера пресечения 30 суток

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В Ленинградской области Кингисеппский городской суд арестовал гражданина Швеции за незаконное пересечение государственной границы, сообщила в воскресенье пресс-служба судов области. 33-летнему мужчине избрана мера пресечения 30 суток, сообщает "Интерфакс".

При вынесении решения суд учел, что он не имеет на территории РФ постоянного места жительства, и, желая избежать предполагаемого наказания, может скрыться, отметили в пресс-службе.

По версии органов дознания, вечером 20 июля швед пересек вплавь по реке Нарва границу Эстонии и России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы РФ). Максимальная санкция за совершение такого преступления предполагает лишение свободы на срок до двух лет.