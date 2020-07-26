Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщают в экстренных службах

Фото: Михаил Незговоров / Moscow-Live.ru

В правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, сообщают в экстренных службах, пишет РБК.

Есть также информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах. По данным ТАСС, сейчас информацию о минированиях проверяют, на место выехали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи.

В аэропорту Пулково из-за сообщения о минировании полиция и службы авиационной безопасности проводят проверку. В пресс-службе аэропорта уточнили, что под досмотр попало девять самолетов, вылет части рейсов может быть задержан.

При этом в аэропорту Краснодара, о "минировании" которого также сообщали СМИ, заявили, что никаких сообщений об угрозе не получали.

В субботу неизвестные сообщили о минировании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. В аэропорту провели эвакуацию, пассажиров и персонал вывели на площадь около терминала. Были задержаны два рейса - в Екатеринбург и Москву По итогам проверки информация о минировании не подтвердилась.

На прошлой неделе четыре дня подряд неподтвердившиеся впоследствии сообщения о минировании поступали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.