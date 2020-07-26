В России за сутки выявлено еще 5 765 заболевших коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российский оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся COVID-19 в стране достигло 812 485.

Новые эпизоды зафиксированы в 83 регионах. В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости - 683 человека. В Свердловской области число заболевших составило 241, в ХМАО - 192, в Нижегородской области - 177. В Санкт-Петербурге еще 175 заболевших, в Красноярском крае - 175.

Наименьшие темпы прироста - в Ненецком и Чукотском АО (по 0%), Московской области (0,2%), Москве, Калужской, Липецкой, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае (по 0,3%). По стране в целом темпы составили +0,7%.

Скончались от коронавируса нового типа за сутки 77 человек, количество жертв за весь период выросло до 13 269.

Выздововели за сутки 3 110 пациентов, за все время пандемии - 600 250 пациентов. Доля выздоровевших составляет около 74% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В частности, за сутки были выписаны 306 пациентов в Москве, 227 - в Московской области, 232 - в Ханты-Мансийским АО, 223 - в Ямало-Ненецком АО, 169 - в Красноярском крае. При этом у 1427 человек (24,8 процента) заболевание протекает без симптомов.

По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 15,5 миллиона инфицированных, 635 тысяч из них умерли. Больше всего заболевших в США - почти четыре миллиона человек. В десятку наиболее подверженных инфекции стран наряду с Соединенными Штатами входят Бразилия, Индия, Россия, ЮАР, Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.