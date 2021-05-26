Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское законодательство должно регулировать все вопросы, связанные с деятельностью интернета, поскольку он затрагивает все сферы жизни

Пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское законодательство должно регулировать все вопросы, связанные с деятельностью интернета, поскольку он затрагивает все сферы жизни. Его слова приводит РИА "Новости".

"Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в какую сторону будут расширяться полномочия Роскомнадзора.

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, а полномочия ведомства - расширяться. Он связал это с ростом влияния интернета в современной жизни и появлением связанных с этим рисков. При этом Роскомнадзор регулярно оказывается в центре судебных процессов, связанных с зарубежными интернет-компаниями.

Так, в январе прошлого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство. В ноябре сообщалось, что Facebook выплатила штраф, тогда как Twitter все еще не оплатил его.

В 2019 году Facebook и Twitter получили штрафы по 3 тыс. рублей. Юристы Twitter пытались оспорить и то решение суда, но их жалобы были отклонены, и компания заплатила штраф.

В начале апреля в Роскомнадзоре сообщили, что ведомство потребовало от Facebook, Twitter и Google предоставить информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. "Роскомнадзор в очередной раз потребовал от администраций Facebook и Twitter предоставить данные о локализации на территории РФ баз данных российских пользователей. Ведомство направило аналогичный запрос компании Google. В случае отсутствия ответа будет решаться вопрос о привлечении к ответственности зарубежных компаний за нарушение российского законодательства", - отметили тогда в Роскомнадзоре.