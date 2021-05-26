Река Фортанга

Таиса 58 mmm / YouTube

В Чечне неизвестные вооруженные мужчины избили экологов из ингушского заповедника "Эрзи", сожгли их машину и заставили вплавь переходить реку Фортангу, которая разделяет границу Чечни и Ингушетии. Об этом "МБХ медиа" сообщил представитель заповедника.

"Это были вооруженные люди в гражданском, кто-то в масках, кто-то - без, опознавательных знаков у них не было. Они избили экологов, заставили их выйти из машины и вплавь переходить реку. Машину сожгли. Трое экологов пострадали, один находится в больнице в состоянии средней тяжести. Мы подали заявления в полицию, в прокуратуру, в Минприроды. Все, что можно сделать по закону, мы уже сделали", - сообщили в заповеднике. Позже в Instagram МВД Ингушетии появилось сообщение о проведении совместной проверки по факту инцидента, которую проводят работники МВД Ингушетии и Чечни. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

По словам представителя "Эрзи", сейчас нельзя сказать, связаны ли нападавшие с чеченскими силовиками. При этом незадолго до нападения экологов остановили на полицейском посту и попросили вернуться обратно в Ингушетию.

В соцсетях также сообщили, что трое сотрудников заповедника выехали в район реки Фортанга на границе с Чечней, где были незаконно захвачены чеченскими полицейскими, избиты и доставлены в Серноводский РОВД. На следующий день был задержан и доставлен в отдел полиции Чечни один из руководителей государственного заповедника. Информированный источник заявил, что пострадавшие с различными травмами были доставлены в Сунженскую центральную районную больницу Ингушетии. "С трех сотрудников государственного заповедника при госпитализации сняты побои, среди пострадавших отец с сыном", - цитирует свой источник "Интерфакс".