Новгородский районный суд в среду оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на 10 тысяч рублей

Юлия Галямина / Twitter

Новгородский районный суд в среду оштрафовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на 10 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Таганский. "Суд признал ее виновной в невыполнении правил (введенного в Новгородской области в связи с эпидемией коронавируса. - Прим. "Интерфакса") режима повышенной готовности", - уточнил Валерий Таганский.

Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в облсуде.

Как сообщалось, 24 мая тот же Новгородский райсуд признал Галямину виновной по статье 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции) и арестовал на 7 суток. Юлия Галямина вину не признала.

В субботу полиция в Великом Новгороде пришла на всероссийский форум независимых муниципальных депутатов "Земский съезд". Мероприятие должно было пройти 22-23 мая, на нем планировалось обсудить реформу местного самоуправления и политического представительства, а также выборы в Госдуму.

20 мая стало известно, что губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил меры борьбы с коронавирусом, запретив негосударственным организациям устраивать мероприятия с участием более 30 человек.

Соорганизатора съезда, бывшего московского муниципального депутата Юлию Галямину по прибытии в Новгород на вокзале встретила полиция, а во время экскурсии по городу за участниками съезда следили сотрудники центра "Э".

Прибывшие на съезд силовики заявили, что участники нарушают указ губернатора, и пригрозили им административной ответственностью. При этом указ по закону должен вступить в силу только 29 мая, а в каждом зале находились не больше 25 человек. Полицейские принялись переписывать данные участников Земского съезда.

Полицейские фактически задержали Юлию Галямину и других участников мероприятия. Сообщалось, что на них были составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Согласно материалам дела, 22 мая при проведении в Великом Новгороде Земского съезда независимых муниципальных депутатов местная полиция потребовала от организаторов акции прекратить ее из-за нарушений санитарных правил. Галямина отказалась это сделать.

Еще двух участников съезда по статье 19.3 райсуд оштрафовал на 3 тыс. рублей, а третьему назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ.