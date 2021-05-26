Избрание в Бабушкинском районном суде Москвы меры пресечения в отношении бывшего гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева

АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание в Бабушкинском районном суде Москвы меры пресечения в отношении гендиректора НПП «Исток» Александра Борисова

АГН "Москва" / Андрей Никеричев

ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции. Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено восьми фигурантам, в том числе бывшему гендиректору РКК "Энергия" Владимиру Солнцеву. При этом установлено, что похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге, где закупались комплектующие для НЭМ, пишет "Коммерсант".

Уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) денежных средств, выделенных в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006-2015 годы, было возбуждено 17 октября 2019 года. Первоначально фигурантов в деле не было, а расследование, начатое по инициативе "Роскосмоса", велось в отношении неустановленных лиц. Конкретные обвиняемые и подозреваемые в уголовном деле появились лишь в конце августа прошлого года, когда большинство из них было задержано и арестовано Бабушкинским райсудом.

В материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО "РКК "Энергия"" был заключен госконтракт на создание научно-энергетического модуля на 15 млрд 15 млн руб. Модуль должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов. На МКС он пока не доставлен.

С мая по июль 2017 года тогдашние гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО "НПП "Исток"" Александр Борисов, а также руководители ООО "Микроком" Ирина Попова, ЗАО "НПП "Магратеп"" Олег Морозов и ООО "Альянс Трейд" Андрей Остапович вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн рублей, причинив РКК "Энергия" и "Роскосмосу" значительный имущественный ущерб.

Для хищений между РКК и ЦНИИ "Циклон" в марте 2017 года был заключен контракт, в рамках которого на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом цена контракта была завышена почти в три раза. Согласно заключению судебной оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 млн руб.

Поскольку большую часть компонентов предстояло приобрести за границей, деньги со счетов "Циклона" ушли на расчетные счета компаний "Магратеп" и "Микроком". После этого "Магратеп" заключил аналогичный договор на поставку компонентов с "Альянс Трейд", куда и перевел средства "Роскосмоса". В свою очередь, "Микроком" и "Альянс Трейд" отправили деньги в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited. Иностранных участников сделки нашла Ирина Попова.

В ГСУ СКР, опираясь на мнение экспертов, пришли к выводу, что они приобрели у завода-изготовителя детали и агрегаты всего на 278 млн руб. При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей.

В конце прошлой недели фигурантам расследования было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Большинству инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, а руководителям ООО "Микроком" Ирине Поповой и ООО "Альянс Трейд" Андрею Остаповичу - еще и ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) УК. В ближайшее время фигуранты приступят к ознакомлению с материалами дела, свою вину они не признают.