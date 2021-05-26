Российский журналист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционером Романом Протасевичем и его соратниками в рамках программы Владимира Соловьева. Фрагмент программы опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ Денис Казанский.

"Была бы моя воля - я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", - заявил во время стрима Придыбайло. Кроме того, в своем Telegram-канале он назвал Протасевича "мразью" и "уродом" и добавил, что Протасевич "должен сдохнуть".

"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", - прокомментировал Казанский.

23 мая лайнер Ryanair, совершавший перелет из Греции в Литву, совершил посадку в Минске, так как белорусские диспетчеры сообщили о возможном минировании борта. После посадки самолета белорусские силовики задержали находившегося на борту оппозиционного активиста, бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку России Софию Сапегу. В Белоруссии в отношении Протасевича возбуждено уголовное дело, его обвиняют в экстремистской деятельности и включили в список террористов.

Россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем, суд арестовал на два месяца по подозрению в разжигании национальной розни и социальной вражды. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

Главы государств и правительств стран Евросоюза призвали зарегистрированные в ЕС авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии и поручили Совету ЕС принять меры по закрытию авиапространства и аэропортов Евросоюза для белорусских авиалиний, а также "как можно скорее" ввести санкции против лиц и организаций из Белоруссии, причастных к инциденту. Действия Минска резко осудили не только в Евросоюзе, но и в США, Великобритании, НАТО и ООН.

К проведению расследования призвали Франция, Австрия, НАТО, генсек ООН Антониу Гуттериш, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Представитель Еврокомиссии Стефан Кеерсмакер накануне сообщил, что расследование после соответствующего приглашения белорусских властей возглавит Международная организация гражданской авиации. асследование инцидента уже начали генпрокуратура Литвы и генпрокуратура Польши, возбудившая уголовное дело по факту принуждения самолета к приземлению в Минске.