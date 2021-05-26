Евгений Ройзман

Евгений Ройзман / YouTube

Екатеринбургский облсуд заменил 30 часов обязательных работ, к которым за участие в шествии в поддержку Алексея Навального был приговорен экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, на штраф в размере 20 тысяч рублей. Как рассказала E1.RU защитник бывшего мэра Екатеринбурга Юлия Федотова, о смягчении наказания речи не идет.

По словам Федотовой, замена обязательных работ штрафом неправомерна, так как по правилам переквалификации новое наказание должно быть более жестким. К тому же ранее за организацию той же акции Ройзман был приговорен к аресту, и наказание вступило в силу. "Если он осужден за организацию, то обязательных работ за участие быть не должно. Скорее всего, работы заменили на штраф, потому что опасаются, что вместе с ним "отрабатывать" выйдет значительное количество людей и получится еще одно массовое мероприятие, Ройзман сам говорил об этом на суде", - пояснила Федотова, добавив, что это решение планируется обжаловать в Европейском суде по правам человека.

Ранее Ройзмана судили за участие в акциях в поддержку Навального, которые состоялись 23 и 31 января, а также за организацию акции 21 апреля и за участие в слете муниципальных депутатов в Москве. С учетом последнего решения областного суда он должен выплатить 60 тысяч рублей в качестве штрафа, еще 5 тысяч рублей к этой сумме добавят, если вступит в силу решение о наказании за сотрудничество с нежелательной организацией.

На политика составили три протокола - два по статье об организации акций 31 января и 21 апреля (часть 2 статьи 20.2 КоАП), еще один - за участие в акции 21 апреля (часть 5 статьи 20.2 КоАП). По последнему протоколу суд назначил Ройзману обязательные работы. По двум другим протоколам суд назначил девять суток ареста, однако позже этот срок сократили до одного дня.