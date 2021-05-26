Продовольственная продукция не может считаться оборонной только на том основании, что была закуплена заказчиком в рамках государственного оборонного заказа. Об этом говорится в опубликованном в среду определении Верховного суда (ВС) РФ, на которое ссылается "Интерфакс".

К такому выводу высококвалифицированные юристы высшего судебного органа пришли по итогам рассмотрения спора между управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу и ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". Этот крымский мясокомбинат является поставщиком продовольствия для войск Национальной гвардии (Росгвардия). Его в 2018 году оппозиционный политик Алексей Навальный обвинял в завышении цен на продукцию.

"Дружба народов" летом 2018 года по госконтракту поставила в войсковую часть в Петербурге кабачковую икру, консервированные овощи, а также икру из свеклы на 21 млн рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Позднее военная прокуратура в ходе проверки выяснила, что поставленные 100 кг кабачковой икры не соответствуют требованиям ГОСТа по показателю "массовая доля сухих веществ" - их было меньше требуемого (16,1% вместо нормативных 19%).

После этого весной 2019 года управление ФАС по Петербургу оштрафовало "Дружбу народов" на 850 тысяч рублей. В контракте было указано, что поставка продовольствия осуществляется по виду расходов 223 "Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа", говорится в материалах судебного дела, а если так, сочло антимонопольное ведомство, то и кабачковая икра является оборонной продукцией. Поэтому поставщика нужно наказывать по статье 14.49 КоАП за "нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)". Санкции по этой статье предусматривают взыскания для юрлиц от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Арбитражный суд республики Крым, куда пожаловалась фабрика "Дружба народов", наказание отменил.

"Кабачковая икра (как и другие продукты питания) не включена в Классификатор продукции военного назначения, утвержденный указом президента РФ от 10.09.2005 N 1062, а также не включена в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденный указом президента РФ от 17.12.2011 N 1661", - говорится в решении суда. Таким образом, поставленная в войсковую часть кабачковая икра является обычным продуктом питания, так как не изготавливалась по технической документации заказчика для военных нужд или военных и гражданских нужд, сделал вывод суд.

Однако апелляция решение в пользу мясокомбината отменила, согласившись с логикой ФАС. Правда, штраф был снижен до 350 тыс. рублей из-за отсутствия "существенных негативных последствий от нарушения".

"Дружба народов" пожаловалась в ВС РФ и нашла там поддержку. ВС РФ отменил акты апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции в пользу компании.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что ни в КоАП, ни в законе "О государственном оборонном заказе" нет определения "оборонной продукции". Оно содержится в ГОСТе РВ 0101-003-2018, согласно которому "оборонная продукция" включает в себя военную продукцию и продукцию двойного назначения, а видами оборонной продукции являются материальные объекты, научно-техническая продукция, работы и услуги.

Из этого определения "невозможно однозначно отнести к оборонной продукции икру из кабачков", купленную как продовольствие в рамках гособоронзаказа. "Одного того обстоятельства, что продовольственные товары поставлялись по государственному контракту в рамках государственного оборонного заказа, недостаточно для признания любой таковой продовольственной продукции оборонной", - говорится в определении ВС РФ.

Поставки для Росгвардии

"Дружба народов" - это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, занимающийся растениеводством, производством кормов и мясопереработкой, говорится на официальном сайте комбината. Его бенефициаром является Борис Кантемиров, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Он "вовсе никакой не номинал", говорил в интервью РБК бывший член совета директоров "СИБУРа" Борис Ванинский, подчеркивая, что они с Кантемировым - партнеры. По словам Ванинского, у него 49% в ООО "Управляющая компания "Оптима-Финанс", которое через ООО "Дружба народов" контролирует весь холдинг. Однако по данным "СПАРК-Интерфакс", у Кантемирова 100% в "Оптима-Финанс".

До 2017 года выручка холдинга не превышала 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль - 107,57 млн рублей. С 2018 года, после того как "Дружба народов" стала единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, выручка увеличилась до 5,08 млрд рублей, а чистая прибыль - до 253,36 млн рублей. В 2019 году эти показатели выросли до 7,13 млрд рублей и 392,88 млн рублей соответственно, говорится в "СПАРК-Интерфакс". Более поздние показатели еще не раскрыты.

Борис Ванинский рассказывал телеканалу "Дождь", что в июне 2016 года представители "Дружбы народов" сами обратились к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с предложением рассмотреть холдинг как поставщика продуктов.

Между тем известно, что Борис Кантемиров ранее служил в подчинении у главы Росгвардии Виктора Золотова. Изучив связи Кантемирова, в Фонде борьбы с коррупцией* (ФБК*) пришли к выводу, что конечным бенефициаром всей схемы госзакупок продовольствия для Росгвардии является либо бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, либо люди из его ближайшего окружения.

В своем расследовании основатель ФБК* Алексей Навальный рассказывал, что в 2018 году цены на одни и те же продукты для Росгвардии стали в несколько раз выше, чем в 2017 году. По распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов для Росгвардии стал крымский мясокомбинат "Дружба народов", который находится на территории агрохолдинга, ранее принадлежавшего украинскому предпринимателю Юрию Косюку. Как отмечал Навальный, ранее Росгвардия покупала продукты у разных поставщиков в зависимости от региона.

В Росгвардии расследование назвали сфальсифицированным и провокационным, а обвинения голословными. В ведомстве заявили, что в ФБК* не учли ряд факторов, например, сезонность закупок, страну происхождения товара, различные издержки и т. п.

Генерал Золотов отреагировал на расследование остро: вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него "хорошую, сочную отбивную". Оппозиционер в это время отбывал 30-дневный административный арест и никак не мог ответить главе Росгвардии. Выйдя на свободу, Навальный предложил провести дуэль в формате теледебатов, но Золотов отказался, заявив, что приглашал политика "на другое".

ФБК* подстегнул интерес других расследователей к контрактам Росгвардии: "Собеседник" выяснил, что еще одно секретное постановление Медведева позволяет силовикам закупать по завышенным ценам форменное обмундирование для бойцов. По данным газеты, Росгвардия переплатила своему эксклюзивному поставщику "Спецшвейснаб" 11 млн рублей. На тот момент у компании были контракты с Росгвардией на 2 млрд рублей.

"Новая газета" предложила провести дуэль Навального с Золотовым в роскошном поместье сына главы Росгвардии в Барвихе. В ФБК* подсчитали, что, по самым скромным оценкам, семья Золотова владеет недвижимостью на 3,5 млрд рублей. Жемчужиной коллекции является историческая госдача, на которой в разное время жили Феликс Дзержинский, Серго Орджоникидзе, Анастас Микоян, Климент Ворошилов.

После расследования ФБК* представители мясокомбината "Дружба народов" обратились в суд и потребовали удалить его. Суд иск удовлетворил. Однако расследование все еще доступно, а Навального дважды штрафовали за отказ удалять видео. Росгвардия попросила засекретить свои госзакупки и оставить доступ к информации о них только для госорганов. Официальное обоснование - "в целях унификации подхода".