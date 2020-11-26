25 ноября в Москве на 63-м году жизни умер начальник самой засекреченной военной структуры - Главного управления глубоководных исследований Минобороны, Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев, пишет "Московский комсомолец".

Алексей Буриличев родился в Ленинграде в 1958 году. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, руководил научными исследованиями в Арктике, в 2002-2005 годах был заместителем начальника штаба Северного флота. Звание Героя было присвоено Буриличеву в 1996 году: его подлодка К-461 "Волк" обнаружила в Атлантике новейшую американскую субмарину с баллистическими ракетами и долгое время скрытно сопровождала ее.

Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ) с 2005 года. При нем для ВМФ были построены глубоководные аппараты "Русь", "Консул", многоцелевое судно "Селигер" проекта 11982.

Как пишет РБК, о ГУГИ практически нет официальных данных, ведомство выступает одним из наиболее засекреченных подразделений отечественной армии и флота. В задачи ведомства входит, в частности, поиск и спасение затонувших объектов, картографирование морского дна и испытания аварийно-спасательного имущества. При этом гидронавты работают на запредельных глубинах, и их служба протекает под грифом "совершенно секретно".