IgorVetushko / DepositPhotos Тверского терапевта обвинили в торговле схемой лечения коронавируса в Instagram

IgorVetushko / DepositPhotos

Минздрав Тверской области инициировал служебную проверку из-за действий терапевта тверской больницы N6 Валентины Максимовой, которая продавала в своем Instagram инструкцию по лечению коронавируса, пишет издание Tverigrad.ru.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на блог Максимовой 24 ноября. Врач с 25-летним стажем предлагала купить список действий по лечению коронавируса за 950 рублей. Главврач больницы Владимир Удалов заявил, что администрация намерена провести служебную проверку по факту "незаконной попытки обогащения без лицензии и злоупотребления доверием пациентов, а также игры на чувствах страха в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы.

Сама Максимова объяснила, что хочет обучить людей поведению в условиях пандемии на основе своего опыта в лечении и профилактике коронавируса. Она отметила, что люди ходят в частные поликлиники и только за прием платят по 900-1000 рублей. "Над чек-листом я работала длительное время, выбирала самые основные моменты, он рассчитан на легкие формы заболевания для амбулаторного лечения", - уточнила терапевт.

"Вы считаете, что человек весь вечер, отвечая на вопросы пациентов во внерабочее время, должен это делать бесплатно?" - сказала Максимова. Она добавила, что зарегистрирована как самозанятая и может заниматься предпринимательской деятельностью во внерабочее время.

Максимова добавила, что ей нечего стыдиться, поскольку она "спасает жизни людей в "красной зоне" по 7 часов каждый день", а ее бизнес не является заработком: она пока не успела продать ни одного чек-листа. "Дома в свободное время я пишу информацию сотням людей через блог о правилах поведения, защиты и профилактики коронавирусной инфекции. Все остальные сотрудники пришли домой и отдыхают в кругу семьи. Я не считаю, что это плохо с моей стороны", - пояснила Максимова.