Песков назвал "провокационной желтизной" расследование о знакомой Путина и ее дочери, похожей на президента

Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "малоубедительным" расследование "Проекта" о Светлане Кривоногих, которую издание называет совладелицей банка "Россия" и близкой знакомой Владимира Путина, а также матерью его предполагаемой третьей дочери

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "малоубедительным" расследование "Проекта" о Светлане Кривоногих, которую издание называет совладелицей банка "Россия" и близкой знакомой Владимира Путина, а также матерью его предполагаемой третьей дочери, до сих пор остававшейся неизвестной.

По мнению Пескова, статью "Проекта" можно отнести к "эпистолярному жанру" и "провокационной желтизне, не более того". "На серьезный материал это не тянет", - сказал пресс-секретарь, добавив, что утверждения в нем "де-факто все голословные".

"Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно, и ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев", - заключил Песков (цитаты по "Медузе"). Сразу после выхода расследования о Светлане Кривоногих он сказал, что впервые слышит об этой женщине.

По данным "Проекта", семье Кривоногих принадлежат бизнес-активы и имущество на 100 млн долларов, или 7,7 млрд рублей. "Знакомая Путина" является основным владельцем горнолыжного курорта "Игора", где президент часто катался на лыжах и праздновала свадьбу его дочь Катерина. Также утверждается, что Кривоногих принадлежит доля в банке "Россия", среди акционеров которого не случайных людей - все так или иначе связаны с главой государства.

В Петербурге Кривоногих принадлежит квартира в особняке на Каменном острове, купленная через связанную с "Россией" компанию, и другое дорогое жилье. В 2003 году у Кривоногих родилась дочь Елизавета Владимировна, ее отец доподлинно неизвестен, но "Проект" утверждает, что она "феноменально" похожа на Путина.

Компьютерный анализ, проведенный директором центра визуального анализа университета Брэдфорда профессором Хассаном Угайлом, показал, что сходство Путина с девушкой составляет 70,44%. После запросов издания Светлане Кривоногих ее дочь удалила из своего аккаунта большинство снимков, на которых можно рассмотреть ее лицо.