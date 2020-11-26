Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение информации об иностранных агентах и их материалах без указания о том, что данная организация или физическое лицо состоят в реестре иноагентов Минюста

Moscow-Live / Вячеслав Акишин Законопроект вносит поправки в статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации"

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

23 ноября депутаты и сенаторы во главе с руководителем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение информации об иностранных агентах и их материалах без указания о том, что данная организация или физическое лицо состоят в реестре иноагентов Минюста.

Авторы доккмента сообщили "Открытым медиа", что данная норма может распространяться не только на СМИ, но и на обычных пользователей соцсетей, решивших сослаться на материалы иноагентов.

Законопроект вносит поправки в статью 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой массовой информации". Они коснутся НКО, незарегистрированных общественных объединений, а также физлиц, включенных в список иноагентов Минюста. За распространение информации или материалов данных лиц и организаций без указания на то, что соответствующие субъекты являются иноагентами, предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 2500 рублей для граждан, от 4000 до 5000 для должностных лиц и от 40 000 до 50 000 для юридических лиц. По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, он может распространяться и на физических лиц, которые будут делиться записями иностранных агентов на своих страницах.

Другой соавтор инициативы, глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов, сравнил предлагаемые правила упоминания иностранных агентов с правилами упоминания террористических организаций, когда СМИ и блогеры обязаны указывать, что та или иная организация запрещена на территории РФ.

"В этом нет никакой цензуры, никто не запрещает распространять о них информацию, цитировать, просто нужно указывать титул этой организации или физического лица", - заявил Климов, добавив, что закон в первую очередь направлен на упоминание иноагентов в СМИ, но будет распространяться и на пользователей соцсетей, особенно если речь идет о блогерах с крупной аудиторией.

При этом не все опрошенные авторы имеют представление о том, как будет действовать предложенная ими поправка. Депутат-единоросс Ирина Белых предложила уточнить эти данные у Пискарева, другие соавторы также не ответили на вопросы издания. Источник в Думе, знакомый с ситуацией, уточнил, что авторы законопроекта вряд ли достоверно знают, будут ли подпадать под него соцсети, и сам этот вопрос будет уточнен только ко второму чтению.

Комментируя ситуацию, председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов заявил, что опасается расширительного толкования поправок, как это обычно случается с репрессивными законопроектами. Однако, по его мнению, пользователям сети не следует раньше времени "прогибаться" под репрессивный закон и указывать статус иноагентов в постах до тех пор, пока власти не начнут злоупотреблять новой нормой.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий расширить список иноагентов также на общественные объединения и физических лиц, занимающихся политикой и получающих пожертвования из-за рубежа. Гражданам-иноагентам предполагается запретить поступать на госслужбу или избираться в муниципальные органы власти, а все их материалы предлагается маркировать как созданные иноагентом. Международная правозащитная организация Amnesty International выступила против принятия законопроекта, заявив, что власти должны уделять больше внимания гарантиям прав человека в России.

"Он показывает, что российские власти верят в то, что субъекты гражданского общества являются деструктивными "агентами Запада", стремящимися дестабилизировать правительство, а не ключевыми союзниками для решения общественных проблем и достижения позитивных изменений", - считает исследователь Amnesty International по России Наталья Прилуцкая. По ее мнению, российские власти уже "заморили гражданское общество финансовым голодом", вынудив многие организации закрыться, и теперь принимаются демонизировать отдельных активистов.