Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблениях при реализации госконтрактов с ущербом более двух миллиардов рублей

Следственный комитет РФ / YouTube Генерал-лейтенанту внутренней службы Валерию Максименко предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)

Следственный комитет РФ / YouTube

Бывший заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблениях при реализации госконтрактов с ущербом более двух миллиардов рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Генерал-лейтенанту внутренней службы Валерию Максименко предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сказала Петренко в четверг журналистам.

По версии следствия, в 2018 году Максименко "незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)" между территориальными управлениями ФСИН и ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу" ФСИН России".

При этом у строительной организации не было производственных и кадровых ресурсов для исполнения этих контрактов, отметила Петренко. В результате действий Максименко "не исполнена ФЦП на 2018-2019 годы на сумму свыше 2,1 млрд рублей, не введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а унитарному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 189 млн рублей в виде дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов".

Об увольнении Максименко с поста замдиректора ФСИН стало известно в марте 2020 года. Правозащитник и бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил тогда "Интерфаксу", что Максименко написал заявление об уходе по собственному желанию.

"В последнее время Максименко открыто общался со СМИ и институтами гражданского общества. Будем надеяться, что, если он покинет свой пост, его курс на открытость ФСИН будет продолжен", - сказал тогда Мельников. По его словам, опыт работы в ОНК показывает, что прозрачность работы ФСИН ведет к существенному снижению нарушений прав заключенных.

Максименко, занимая пост в руководстве ФСИН, пытался изменить зловещую репутацию ведомства. "На мой взгляд, никакого наследия ГУЛАГа в нашей системе сегодня нет", - говорил он в начале 2019 года в интервью "Интерфаксу", подчеркнув, что "те времена давно канули в Лету".

По его словам, если понимать под сутью ГУЛАГа массовое нарушение прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивания показаний, то ГУЛАГ не имеет ничего общего с ФСИН. "Если кто-то из наших сотрудников бьет заключенного, это не наследие ГУЛАГа, это, простите за выражение, мозгов нет у конкретного работника, который работать не хочет, или ему терпения не хватает", - сказал замглавы ФСИН, уточнив, что ведомство борется с подобными случаями и "бескомпромиссно избавляется от таких горе-работников".

Основания для проведения параллелей между ГУЛАГом и ФСИН появляются нередко: СМИ регулярно публикуют сообщения о жестоких пытках заключенных в российских тюрьмах. При этом правозащитники не раз отмечали, что "российская тюремная система обречена воспроизводить насилие и смерти осужденных".

Позднее Максименко все же признал, что проблема гораздо серьезнее, чем он пытался представить. "Лично я комментариев давать больше не буду, но это не от неуважения к вам. Просто у нас меняется формат работы - теперь по всем интересующим вас вопросам вы обращайтесь, пожалуйста, письменно в нашу пресс-службу. И вам в течение семи дней будет направлен письменный ответ", - сказал он, предвосхищая все будущие запросы СМИ по поводу очередных зверств надзирателей.

"Изменение формата - это по большому счету к лучшему, - добавил Валерий Максименко. - Вот пример: начальник колонии - это пару недель назад было - головой в унитаз окунает заключенного, а после этого становится исполняющим обязанности первого заместителя управления, в котором больше десятка таких колоний. Скажите честно, как это комментировать? Со стыда хочется под землю провалиться. Стыдище просто до смерти. А бумага, ну, бумага, я думаю, она все стерпит. И на любой вопрос вам ответят с уважением, письменно, в течение семи дней".

Тогда же в ноябре 2019-го стало известно, что Максименко хочет уйти со службы. По данным Daily Storm, его отставка связана с приходом в ведомство нового начальника. В октябре новым директором ФСИН стал генерал-лейтенант Александр Калашников, который до этого возглавлял ФСБ по Красноярскому краю. Он сменил Геннадия Корниенко, освобожденного от должности указом президента России 30 сентября 2019 года в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе - 65 лет.

Валерий Максименко родился 18 апреля 1966 года в Москве. Он окончил с золотой медалью Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии Хрулева. Позднее получил дополнительное образование, с отличием завершив курс обучения в Российском новом университете по специальности "Юриспруденция".

Вплоть до 2009 года Максименко занимал различные руководящие должности в вооруженных силах. Позднее, до октября 2012-го, он работал на руководящих должностях в различных отраслях народного хозяйства.

В ноябре 2012 года Максименко перешел на службу в уголовно-исполнительную систему РФ, где занял пост начальника аппарата директора ФСИН. Затем он стал заместителем начальника управления делами ФСИН России - начальником аппарата директора.

С 10 марта 2014 года Максименко работал начальником управления трудовой адаптации осужденных.

Указом президента РФ от 12 апреля 2016 года Максименко Валерий Александрович назначен на должность заместителя директора ФСИН. На своем посту он курировал работу ведомства по хозяйственному направлению, а так же организацию строительства, реконструкции и ремонта.

Валерий Максименко награжден орденом Дружбы и медалью "За отличие в воинской службе" II степени. Он также является почетным работником уголовно-исполнительной системы.