Денис Мантуров

Минпромторг России В РФ с 1 июля 2020 года была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов, однако в октябре на фоне повышенного спроса на лекарства правительство ввело упрощенный порядок маркировки лекарств

Минпромторг России

Минпромторг РФ не видит необходимости отказываться от маркировки лекарств и считает ее очень важной, заявил в четверг, 26 ноября, в интервью ТАСС министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В этом не то, что нет необходимости, это очень важное и крайне необходимое решение, которое своевременно было принято", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности отказа от маркировки. Мантуров отметил, что власти уже видят результаты эффективной работы этой системы, позволяющей обнаружить контрафактные лекарства в аптеках. Так, на прошлой неделе Росздравнадзор выявил факты продажи лекарств из перечня препаратов от COVID-19, которые должны были выдаваться бесплатно. "Это все результаты работы маркировки. В одной аптеке нашли незарегистрированный препарат турецкого производства. Как он попал на территорию нашей страны и каким образом он оказался в аптеке?", - сказал министр.

"Сегодня система носит уведомительный характер, а со следующего июля будет уже разрешительный, ровно так, как это было с июля текущего года (когда обязательной стала маркировка обуви, лекарств и табачной продукции). И мы в онлайн-режиме будем видеть всю картинку - от производства до выхода из оборота либо в аптеку, либо в госпитальный сегмент", - добавил Мантуров.

В РФ с 1 июля 2020 года была введена обязательная маркировка лекарственных препаратов, однако в октябре на фоне повышенного спроса на лекарства правительство ввело упрощенный порядок маркировки лекарств. Новый регламент позволяет участникам оборота продолжать операции с лекарствам в случае, если они не получили от системы ответа в течение 15 минут. Также не нужно ждать никаких подтверждений от поставщика лекарств, что могло замедлять движение препаратов: аптеки и медучреждения могут сразу выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия.

Однако у идеи усиления госконтроля в виде маркировки лекарств оказалось достаточно противников - ведь в отраслях, где она уже применяется, доля нелегального оборота превышает четверть.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса и паники вокруг него возник острый дефицит лекарств, спрос на некоторые препараты вырос аж в 15 раз. И некоторые участники рынка обвинили в этом маркировку лекарственных препаратов, стартовавшую в РФ 1 июля.

По данным Минпромторга, доля маркированных препаратов на рынке сегодня не превышает 10-15% от общего объема. Но именно на маркировку легче всего списать все проблемы, с которыми сталкивается сейчас фарминдустрия РФ. После введения в октябре упрощенной системы маркировки дефицит лекарств никуда не делся, то есть проблема была не только и не столько в маркировке. Новая система, наоборот, является плюсом для рынка: благодаря ей резко падает доля контрафакта, вся торговая цепочка получает эффективную систему отслеживания товара, в долгосрочной перспективе - это преимущество для всего российского фармрынка.

Как пишет журнал "Компания", у идеи усиления госконтроля на рынке оказалось немало противников, так как в отраслях, где маркировка уже опробуется, доля нелегального оборота превышает четверть. Противники системы маркировки, которую реализует Центр развития перспективных технологий (создан в 2017 году холдингом USM, ГК "Ростех" и "Элвис-Плюс групп"), явно игнорируют временной фактор: система мониторинга была запущена 1 июля, а впервые с нехваткой лекарств покупатели аптек столкнулись весной - тогда, по данным аналитической компании DSM Group, спрос подскочил на 25%.

Очередные перебои с поставками - в конце сентября - совпали со второй волной коронавируса и новым витком ажиотажного спроса. Люди в панике скупают все, вплоть до барсучьего жира, который якобы помогает при ковидных пневмониях. Число запросов на некоторые препараты выросло в девять раз: если в сентябре на "Левофлоксацин"" приходило 50 запросов в день, то в октябре - более 450.

Аналитики уверены, что лекарственный рынок попал в ситуацию идеального шторма: резко подскочивший спрос, неготовность фармпроизводителей его удовлетворить, зависимость отечественного бизнеса от иностранных субстанций, желание государства регулировать ценообразование и, наконец, новые правила реализации, которые и стали последней каплей.

В Минпромторге заявили, что введение маркировка ни коим образом не влияет на скорость движения товаров от дистрибьюторов к аптекам, а также на доступность медикаментов. Но чтобы снизить возможный негативный эффект, 2 ноября правительство РФ перевело маркировку "на упрощенку" - теперь она носит уведомительный характер, и аптеки могут не ждать подтверждения о регистрации и продавать препараты сразу после уведомления системы об их поступлении. Кроме того, в Росздравнадзоре была создана комиссия, которая занимается допуском на рынок немаркированных препаратов, произведенных после 1 июля.

"Когда в массмедиа началась волна истерии насчет дефицита лекарств, мы провели свое исследование, охватив практически все крупнейшие регионы, и выяснили, что проблемы с лекарствами наблюдались максимум в 20% аптек. При этом те препараты, что отсутствовали в одной торговой точке, можно было купить в соседней. Для нас в какой-то момент стало очевидно, что это была согласованная PR-акция, которая была пролоббирована силами, не заинтересованными в маркировке", - заявил глава ассоциации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Борьба с контрафактом и фальсификатом, в которой используются информационные системы для отслеживания всей цепочки движения товаров, дает возможность потребителям поверить происхождение любого товара с помощью смартфона. Необходимо лишь сканировать data matrix-код, чтобы узнать, кем и где сделана продукция.

Как замечает заместитель директора Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Плаксин, "по тем видам продуктов, по которым правительство уже ввело систему цифрового мониторинга или планирует сделать это в ближайшее время, доля нелегального оборота очень значительна. Среди молочной продукции она составляет около 25%, по минеральной воде - 30%, на рынке парфюмерии - порядка 60%, или несколько сотен миллиардов рублей в год".

И такой объем незаконной торговли становится ориентиром для выявления отраслей, где требуется маркировка. Рынок лекарственных препаратов в данном случае не исключение - только в 2020 году, несмотря на приостановку проверок на время пандемии, Росздравнадзор изъял 363 серии лекарственных средств, качество которых не соответствовало установленным требованиям.

Кроме установки барьеров для реализации на рынке контрафактной продукции маркировка имеет и серьезный экономический эффект. Как говорит сопредседатель комитета по цифровым инициативам российской Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова, "за первый год действия маркировки в сегменте меховых изделий легальный товарооборот увеличился в 10-13 раз, в табачной отрасли за 2020 год уже легализовались 18 производителей. Поступления акцизов в бюджет за восемь месяцев текущего года выросли на 17,5%, это около 60 млрд рублей".

Что касается бизнеса, то плюс для него - выход на поле честной конкуренции. Как подчеркивает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал, официальные производители смогут увеличить прибыль на 50-75% за счет того, что через границы перестанут провозить немаркированные товары, и они не будут поступать на полки магазинов.

В АКОРТ считают, что по тем товарным группам, по которым вводится маркировка, рынки высококонкурентные, поэтому внедрение маркировки не приведет к повышению цен, а в перспективе бизнес, реализующий маркированный товар, может получить и ряд преимуществ - доступ к аналитическим данным, льготный порядок получения беспроцентной отсрочки уплаты ввозного НДС, упрощение порядка получения российскими производителями маркированных товаров субсидий из бюджетов всех уровней и многое другое.