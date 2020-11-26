В Москве удивлены и возмущены тем, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из конфиденциальных разговоров президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Об этом заявил "Коммерсанту" дипломатический источник в Москве.

Речь идет о публикации французского издания Challenges, в которой утверждается, что российский президент попросил своего французского коллегу о помощи в производстве вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Собеседник подчеркнул, что в статье суть переговоров двух лидеров искажена, в связи с чем Москва ждет объяснений от Парижа.

В статье Challenges со ссылкой на дипломатический источник утверждалось, что в ходе телефонного разговора 7 ноября Владимир Путин попросил у Франции, и в частности Института Пастера, помощи в производстве вакцины "Спутник V". Как уточняется в публикации, Эмманюэль Макрон уклонился от прямого ответа и сказал, что ему нужно обсудить этот вопрос с учеными.

"Вот уже несколько недель россияне спрашивают у нас, готовы ли мы работать с ними. Это отражает их главную слабость: отсутствие производственных мощностей", - прокомментировал просьбу Кремля неназванный французский дипломат.

Судя по сообщению на сайте Кремля, в тот день два президента действительно обсуждали сотрудничество в борьбе с пандемией. Однако о том, что Владимир Путин о чем-то просил Эмманюэля Макрона, там не говорится. Пересказ этой части беседы в версии Кремля таков: "Высказана заинтересованность в углублении сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая налаживание связей между российскими профильными структурами и Институтом Пастера в области разработки и производства вакцин". В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе Парижа.

На сайте Елисейского дворца об этой беседе вообще не говорится, хотя французские СМИ 7 и 8 ноября цитировали сообщение президентской пресс-службы о том, что разговор состоялся. О якобы прозвучавшей со стороны Москвы просьбе в этих публикациях не говорилось. Challenges сообщило о ней несколько дней спустя, после чего эта информация разошлась по другим изданиям, в том числе российским.

В конце октября на форуме "Россия зовет" Владимир Путин признал, что для массового производства вакцины в стране не хватает мощностей. "Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования - "железа", что называется, - для разворачивания массового производства", - сказал он тогда. Чуть позже российское издание The Bell опубликовало статью о том, какие проблемы возникли с производством вакцины в России.

Ранее французская Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, который состоялся 14 сентября по инициативе Елисейского дворца и касался в основном отравления Алексея Навального. Газета назвала эту беседу президентов "разговором глухих". По данным источников Le Monde, президент Франции заявил, что, поскольку использование "Новичка" частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. В ответ российский президент якобы назвал Алексея Навального простым интернет-скандалистом, который уже изображал больного и раньше, а также мог сам принять яд.

Макрон в ответ заявил, что Франция не потерпит нахождение химического оружия в Европе, Сирии или в России. "Мы не будем мириться с тем, чтобы применялось химическое оружие в Европе, России, Сирии. Во имя коллективной безопасности я вновь обращаюсь к России и хотел бы подчеркнуть, что необходимо полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Нужно внести ясность быстро и безукоризненно, поскольку мы будем делать так, чтобы соблюдались "красные линии". Франция всегда соответствует требованиям обеспечивать действенность "красных линий" с тех пор, как я вступил в должность президента", - сказал глава Франции.

В связи с новой утечкой дипломатический источник "Коммерсанта" в Москве отметил, что во Франции есть некая влиятельная группа русофобов, которая хочет поссорить лидеров двух стран. "Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер российско-французского диалога, а также доверительные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, - пояснил собеседник. - Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы".