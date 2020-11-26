Полицейские освободили жителя Ленинградской области, которого насильно удерживали в частном доме в Санкт-Петербурге. При этом пленника избивали и подвергали сексуальному насилию за то, что он требовал заработную плату, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Задержаны злоумышленники, которые насильно удерживали мужчину и жестоко избивали его", - добавили в полиции.

По данным пресс-службы, информация о том, что 42-летнего мужчину насильно удерживают в доме по улице Карла Маркса в поселке Сергиево, поступило в полицию от его брата. Сотрудники МВД прибыли на место и освободили пострадавшего.

"Освобожденный мужчина пояснил, что 26 октября приехал по объявлению о поиске разнорабочих, проживал по указанному адресу и трудился на различных объектах в городе, при этом оплату не получил. 17 ноября мужчина приехал к работодателю разобраться в случившемся, обещая в противном случае жаловаться. Наниматели, применив физическую силу, отобрали у него паспорт, мобильный телефон, избили его дубинкой и совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера", - сказано в сообщении.

Пострадавшего насильно удерживали в доме до 24 ноября. Освобожденного мужчину передали медикам, его состояние оценивается как тяжелое.

По подозрению в совершенном преступлении задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) и части 2 статьи 127 (незаконное лишение свободы) УК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.