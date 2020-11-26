Законодательное собрание Санкт-Петербурга наградило почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году" бывшего главу комитета по благоустройству Виктора Шабнова, уволенного два года назад "в связи с утратой доверия"

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по решению президента РФ Владимира Путина наградил орденом Почета председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому Центризбирком выражал недоверие "по совокупности его деятельности в избирательной системе" и рекомендовал сложить полномочия

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга наградило почетным знаком "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга в 2020 году" бывшего главу комитета по благоустройству Виктора Шабнова, уволенного два года назад "в связи с утратой доверия". Проект решения опубликовал в своем Facebook депутат ЗакС Борис Вишневский.

"Приняли это решение. Я был против, и еще 5 депутатов. Есть достойные люди, а есть те, кого нельзя награждать", - написал он. Всего к награждению были представлены 10 человек, в том числе председатель политсовета "Единой России", полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин, начальник регионального управления Росгвардии Михаил Соболев, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Виктор Шабнов был уволен в апреле 2018 года на основании части 1 и 2 статьи 11 Федерального закона "О противодействии коррупции". В них говорится о возникновении конфликта интересов, обязанности его избегать и сообщать о его наличии. Шабнов значится в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

"Фонтанка" писала, что в 2015-2018 годах, когда Шабнов возглавлял комитет по благоустройству, компания его бывшей жены "была наиболее успешна в конкурсах госзаказа, получив за это время контрактов на более чем 1,28 млрд рублей". В благоустройственный бизнес, по данным портала, также вовлечены брат и сын Шабнова.

Во время обсуждения списка представленных к награждению чиновников депутат Заксобрания Максим Резник пытался опротестовать кандидатуру начальника ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Михаила Соболева.

"От имени, в том числе, многих жителей Петербурга, которые были разогнаны на Первомае в 2019 году, которых задерживают на одиночных пикетах незаконно... В общем-то, Росгвардия занимается функциями опричнины. За что их благодарить? Если мы так будем действовать, завтра будет Белоруссия. Там тоже нужно благодарить ОМОН за то, что он избивает мирных граждан?" - сказал Резник.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, который и внес список награждаемых, назвал росгвардейцев "великими людьми", а благодарность Соболеву - данью памяти погибшим в мирное время. Он заявил, что за рубежом "не просто начинают винтить, там не просто калечат людей, там просто убивают людей". "Когда митинг организовываешь, думай, что будет потом. А дай возможность - что останется от России, от матушки, останется от нее, родной, родимой, любимой", - цитирует Макарова "Фонтанка".

11 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по решению президента РФ Владимира Путина наградил орденом Почета председателя городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктора Миненко, которому Центризбирком выражал недоверие "по совокупности его деятельности в избирательной системе" и рекомендовал сложить полномочия. Председателя ЦИК Эллу Памфилову удивило награждение Миненко в обход избиркома. Оно состоялось с формулировкой "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность". На следующий день Миненко ушел в отставку.