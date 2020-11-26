В Калининграде мужчина расстрелял бывшую жену, а потом покончил с собой

В Калининграде 37-летний мужчина застрелил из огнестрельного оружия свою 35-летнюю бывшую супругу, а потом покончил с собой, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Тела обнаружили около жилого дома, сообщает "Интерфакс".

Местный СК начал доследственную проверку по факту смерти двух человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Сегодня вечером на улице Чернышевского были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", - говорится в пресс-релизе.

Мужчина, по имеющимся данным, сделал порядка восьми выстрелов.На месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР, производится детальный осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.