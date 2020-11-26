Российскую столицу не планируют закрывать из-за роста заражений коронавирусом SARS-CoV-2. Такие слухи не имеют под собой основания, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. Его слова приводит "Интерфакс".

"Слухи ходят словно мухи. Вы знаете, мы закрывали по слухам (город. - Прим. "Интерфакса") и в июле, и в августе, и в сентябре, и в ноябре, сейчас декабрь. Мы ориентируемся не на слухи, таких планов нет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос о возможности закрытия города из-за роста заболеваемости COVID-19. Вопрос был задан в ходе интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Мэр добавил, что власти ориентируются на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимают "минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности".

Собянин также сообщил, что московская мэрия не имеет планов по закрытию секторов городской экономики из-за заболеваемости COVID-19. Мэр пояснил, что промышленность, торговля, общепит и все предприятия продолжают работать в городе в плановом режиме.

Кроме того, Москва не планирует переводить школьников с 1 по 5 класс на удаленное обучение. "Нет планов по переводу с 1 по 5 класс на дистанционку, продолжают учиться очно, хотя высказываются просьбы от родителей, что это тоже зона риска, да, но в меньшей степени - чем младше дети, тем болеют меньше. И с 1 по 5 класс - требуется присмотр родителей, оставить одних дома практически невозможно", - сказал Сергей Собянин.

По его словам, среди 1-5 классов закрыто около 1 500, а 45 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении, поскольку в классе обнаружили заболевших. Еще около 10 тысяч детей учатся на дистанционке по требованию родителей.

"Часть родителей просят перевести на дистанционку с 1 по 5 класс, часть родителей школьников с 6 по 11 - просят перевести в офлайн. Это относительно небольшие группы. Но есть разные мнения, высказывают свои пожелания", - отметил мэр.

Он напомнил о возможности собрать родительское собрание и проголосовать за дистанционное либо очное обучение для классов, которые находятся на другом виде обучения. В случае, если большинство родителей проголосуют за перевод на дистанционное либо очное обучение, директор школы обязан организовать данную возможность.

При этом Сергей Собянин признал, что ситуация с распространением коронавируса крайне тяжелая. Коечный фонд продолжает наполняться. За последние сутки число госпитализированных с COVID-19 превысило количество выписанных из больниц на 200 человек. Он также отметил, что надежды на то, что коронавирус будет слабеть по мере передачи от одного человека к другому, не оправдались.

По словам Собянина, "как было порядка 10-11 процентов в реанимации в больницах от всего количество госпитализированных, так эти цифры остаются прямо практически процент в процент". "Поэтому нельзя говорить о том, что ковид стал менее коварным и более безопасным", - уточнил мэр.

"Последняя неделя не сказал бы, что драматична для Москвы: прирост выявленных заболеваний был 6%, госпитализаций - на 3%, то есть большой динамики не было. Но все-таки динамика есть. Самое неприятное, что последние дни мы видим опять большую динамику прироста госпитализаций и выявленных больных. Думаю, большое значение будет и за сегодняшний день", - сказал Собянин.

По словам мэра, такая ситуация дает дополнительную серьезную нагрузку на всю медицинскую систему, включая "скорую помощь" и амбулаторное звено. "Вся система справляется, но с каждым днем эта работа становится все более и более напряженной", - отметил он.

Иммунитет к коронавирусу не дает защиты от повторного заражения

"Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ, Т-клеточный иммунитет, антитела. Большое исследование говорит о том, что теоретически процентов 50 населения Москвы уже защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что не последует повторное заболевание", - сказал Сергей Собянин.

Поэтому, по его словам, по-прежнему важно проведение массовой вакцинации, начало которой ожидается.

Собянин также рассказал, что в Москве в рамках пострегистрационных исследований привиты вакциной института имени Гамалеи "Спутник V" более 20 тыс. человек. По его словам, добровольцы "чувствуют себя хорошо, что тоже дополнительный большой плюс для того, чтобы запускать эту вакцину уже в промышленный оборот".

Мэр отметил, что Москва готова к массовой вакцинации: "подготовлено около 300 пунктов вакцинации, оснащенных всем необходимым оборудованием, холодильниками, персоналом". "Создана информационная электронная система для свободной записи горожан для вакцинации. Мы на низком старте. Ждем, как из печки пирога, более-менее большие партии вакцины чтобы открыть свободную запись", - добавил Собянин.

По его словам, предприятия, запустившие производство вакцины, показывают "хорошую динамику, у них получаются большие партии".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что массовая вакцинация от коронавируса может быть запущена до конца декабря. "Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие", - сказал он.

Смертность от ковида в Москве в октябре составила почти 5%

Депздрав Москвы в четверг опубликовал данные по смертности от коронавируса в октябре. В этом месяце было зарегистрировано 13 718 смертей (на 3 262 случая больше, чем в октябре 2019). Превышение смертности по отношению к среднеоктябрьской за последние три года составило 3 173 случая (10 479 в 2017, 10 701 в 2018, 10 456 в 2019). COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 3 573 случаях, что обосновывает всю избыточную смертность за октябрь.

От ковида как основной причины смерти в октябре умерли 2 235 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (201 человек). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи.

При этом, как подчеркивалось ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 1 029 человек в октябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус. Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 309 случаях.

Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет: 2,13%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной; 4,3%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

По сравнению с предыдущим месяцем показатели сократились на 9% и 16% соответственно.

В Депздраве подчеркивают, что столичная система здравоохранения не перегружена. "Для борьбы с эпидемией развернуты системы массового тестирования на коронавирусную инфекцию, КТ-диагностики, амбулаторного лечения и бесплатного лекарственного обеспечения; развернута достаточная госпитальная сеть для лечения коронавируса в условиях стационара. При этом плановая и экстренная помощь москвичам по другим заболеваниям продолжает оказываться в полном объеме", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба на четверг, суточный прирост новых случаев коронавируса в Москве за сутки составил 6 075. Умерло 73 человека с коронавирусом.

В среду, 25 ноября, официальный суточный прирост заболеваемости в столице составлял 4 685 случаев, за сутки тогда были госпитализированы 1648 инфицированных. Вечером того же дня оперштаб сообщил, что за сутки в городе умерли 73 заболевших.