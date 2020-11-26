Аксубаевский районный суд Республика Татарстан В Аксубаевском районном суде Татарстана прошли прения по делу бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району республики Динара Гафиятова, обвиняемого в превышении полномочий и использовании рабского труда

Аксубаевский районный суд Республика Татарстан

В Аксубаевском районном суде Татарстана прошли прения по делу бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району республики Динара Гафиятова, обвиняемого в превышении полномочий и использовании рабского труда, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".

По информации правозащитников, в мае 2019 года сотрудник нурлатского райотдела полиции увез местного жителя Идриса Садыкова в соседний Аксубаевский район, где заставлял его работать на ферме своего отца.

Мужчину избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. "В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление. После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили", - говорится в пресс-релизе "Зоны права".

Сам экс-оперативник отрицает свою вину и утверждает, что ему инкриминируют абсурдное обвинение, а он "действительно работал" на службе. Он заявил на суде, что ему "шьют" абсурдное обвинение, и просил не назначать ему слишком суровое наказание, так как у него есть жена и двое малолетних детей.

В своем последнем слове Гафиятов даже апеллировал к Конституции и словам Владимира Путина о том, что "главное - семья".

В декабре бывший оперуполномоченный Динар Гафиятов был арестован, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) и использовании рабского труда (статья 127.2 УК РФ).

В июле 2019 года следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело о похищении человека (статья 126 УК РФ) по заявлению жителя Нурлатского района республики Идриса Садыкова, утверждающего, что в мае он провел 20 дней в рабстве на ферме у полицейских.

В МВД Татарстана после публикаций СМИ о Садыкове провели служебную проверку. По ее итогам оперуполномоченного ОМВД Нурлатского района уволили "за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", заявили в пресс-службе министерства.