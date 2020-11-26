Pixabay.com Работодатели смогут уволить работника на удаленке, если он не выходил на связь более двух дней

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Госдума одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости в условиях пандемии. В новой версии документа работодатель получил право перевести работника на удаленку без заключения с ним допсоглашения в случае форс-мажора, а также расторгнуть трудовой договор с работником, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд, пишет РБК.

Ко второму чтению законопроект подошел со значительными изменениями, которые, по мнению Минтруда, должны существенно повысить защищенность трудовых прав и объем социальных гарантий сотрудников, находящихся на удаленке. Так, перевод работника на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренным трудовом договором или допсоглашением, и возможен только с согласия сотрудника.

Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре и локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к нему. Аналогичным образом режим рабочего времени устанавливается для работающих в офисе сотрудников.

Без заключения дополнительного соглашения с работником перевод на удаленную работу допустим в случае форс-мажора, включающего в себя катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. В этом случае для перевода на удаленную работу достаточно будет принять локальный нормативный акт, который определит список работников, временно переводимых на дистанционку и срок, на который они переводятся, не превышающий длительности чрезвычайных обстоятельств.

В законопроекте уточняется, что период временной дистанционной работы не должен превышать шести месяцев. При этом работодатель может периодически отправлять сотрудников трудиться дистанционно при условии чередования удаленки с работой в офисе или на предприятии. Дистанционная работа также не может являться основанием для снижения зарплаты, а если специфика деятельности не позволяет выполнять работу удаленно, в организации должен объявляться простой, при котором работникам выплачивается не менее двух третей зарплаты.

Одним из основных изменений, утвержденных во втором чтении, стал подход к режиму работы офлайн. Время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удаленке является рабочим, то есть оплачивается, тогда как рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное.

В первом чтении предлагалось установить право дистанционного работника быть офлайн, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе. Время взаимодействия работодателя с работником в период отдыха предлагалось оплачивать работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы. Однако из нынешней версии законопроекта этот пункт исчез.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд (за исключением случая, когда более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен отдельно). Эксперты боятся, что это послужит предлогом для манипуляций, поскольку причины того, почему работник не выходил на связь, могут быть разными.

При этом работодатель выплачивает работнику на удаленке компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации (включая антивирусное ПО) и др., а также возмещает расходы, связанные с их использованием, включая расходы на электроэнергию. Эксперты отмечают, что в законопроекте ничего не сказано о помещении для работы: если жилье работника не позволяет ему полноценно выполнять работу дистанционно, то он оказывается в очень уязвимом положении.

Глава правового департамента "Конфедерации труда России" Олег Бабич отметил, что принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией регулирования, но все равно ограничивает волю работодателя и четко определяет удаленный режим труда. Завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени Кутафина Никита Лютов назвал принятый документ компромиссом между социальными партнерами, хотя в доработанной версии законопроекта и была сделана уступка работодателям.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков полагает, что дистанционный формат занятости сохранится в РФ и после снятия ограничений по коронавирусу и приобретет межрегиональный характер. По его мнению, такой формат несет в себе большое количество плюсов, сейчас так трудятся почти 3,7 млн человек. Возможность, по мнению Котякова, заключается в "цифровизации кадрового делопроизводства, куда уже вовлечены свыше 2 млн сотрудников". Он предложил рассмотреть предварительные итоги эксперимента уже в начале 2021 года и подготовить по их итогам поправки в Трудовой кодекс.

Третье чтение законопроекта об удаленке запланировано на 26 ноября, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.