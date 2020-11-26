Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области

Пресс-служба Президента России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории города Усолье-Сибирского Иркутской области

Пресс-служба Президента России

В Усолье-Сибирском Иркутской области удалось предотвратить "настоящую экологическую беду", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты - это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадания химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы", - сказал глава государства во время совещания. Его слова приводит РИА "Новости".

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и другие химические вещества. Его производственная деятельность завершилась в 2010 году: "Усольехимпром" обанкротился и не выполнил свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.

Летом Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить соответствующую программу на территории бывшего комбината. Единым исполнителем работ по ликвидации экологического ущерба назначили предприятие госкорпорации "Федеральный экологический оператор". Программу выполняют совместно с Минобороны, в частности войсками радиационной, химической и биологической защиты, и МЧС России.

По словам президента РФ, сейчас в Усолье-Сибирском сняли прямую угрозу для жизни и здоровья местных жителей, не допустив сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения. Путин поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в Усолье-Сибирском под постоянным контролем.

"Здесь нельзя ни в коем случае снижать темпов работ по решению экологических проблем. Необходимо вести непрерывный мониторинг ситуации, которая там складывается", - подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил, что при необходимости "Росатом" может привлечь дополнительные силы и средства для реабилитации территории в Усолье-Сибирском.

Путин обратил внимание на слайды, на которых демонстрируются ограждения "Росатома" для отсечения пятна от русла реки, передает "Интерфакс". "Ну это совсем рядом уже, совсем рядом. Это очень серьезная ситуация", - сказал он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания рассказал, что его ведомство завершило запланированные на этот год работы на площадках в Усолье-Сибирском. Шойгу также предположил, что весной, скорее всего, работа вновь появится. "Так что мы готовы", - сказал он.

Стоимость работ по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском на 2021-2024 годы составляет почти 50 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."У нас есть договоренности с правительством по финансированию за счет национального проекта "Экология". Общий объем работ - примерно 48,5 миллиардов рублей", - сказал Лихачев в четверг на совещании по Усолью-Сибирскому, которое провел президент России Владимир Путин.

"Усольехимпром" был построен в 1936 году. Общая площадь промышленного комплекса "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров. Там расположено более 200 промышленных объектов (из них 140 цехов, в том числе цех ртутного электролиза, где может быть сосредоточено до 600 тонн ртути), а также цистерны с химическими отходами и подземные скважины, куда десятилетиями закачивали смертельно опасные отходы. Там же находится железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации, коллекторы длиной около 50 километров.

Почва, грунтовые и подземные воды пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. На территории завода скопилось много емкостей с отходами в аварийном состоянии. Если не предпринять усилия по их вскрытию и перемещению химикатов в более безопасное место, может произойти аварийная ситуация с выбросом химических веществ, указывали специалисты. Росприроднадзор предварительно оценил экологический вред от производств на промплощадке в Усолье-Сибирском в 1 млрд рублей.

Осенью 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации, когда из-за деятельности нелегальных сборщиков металлолома на промплощадке произошло несколько утечек ядовитых веществ. С 25 сентября 2020 года уровень режима ЧС был поднят с муниципального до регионального, поскольку на промплощадке начались работы по ликвидации отходов.

Внимание федеральных властей к проблеме "Усольехимпрома" привлек губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, когда летом 2020 года доложил о ситуации президенту Путину. Правительство РФ определило единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, "Росатом").

В 2020 году на ликвидацию очага загрязнения было выделено 434,8 млн рублей из резервного фонда кабмина, пишет Life. Путин признал, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском замалчивались долгие годы.