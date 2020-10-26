duma.gov.ru В Госдуме коронавирус затронул 91 депутата, 38 из них в больницах

duma.gov.ru

91 депутат Госдумы переболел или болеет коронавирусом, 38 из них находятся в больницах, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин президенту России Владимиру Путину. По словам спикера, медицинская помощь депутатам организована "так же, как и по отношению ко всем гражданам", а лечение они проходят "там, где болезнь прихватила".

"Прихватила в Твери - на больничной койке в Твери, прихватила в Москве - значит, в Москве. То есть все зависит от территории, учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания", - цитирует Володина "Интерфакс".

Путин поблагодарил Госдуму за "ритмичную законотворческую работу". "Знаю, что она не прекращалась не только формально, но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки, работали, не откладывая это на потом, в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас, для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись", - сказал президент (цитата по РИА "Новости").

В сентябре от коронавируса скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, ему было 67 лет. Его коллеги сообщали, что у Агаева развился тромбоз, он находился в коме. В конце сентября Госдума частично перешла на удаленный режим работы в связи с увеличением числа заболевших.

Некоторые депутаты вошли в группу добровольцев, участвующих в пострегистрационной третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". На прошлой неделе участвовавший в испытаниях депутат Валерий Гартунг сообщил о заражении коронавирусом. В связи с этим он сделал вывод, что вместо вакцины получил плацебо.