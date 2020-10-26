19-летнего IT-специалиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Артема Ионова экстренно выписали из гражданской больницы, куда его госпитализировали с пневмонией, и отправили обратно в войсковую часть, пишет "Медиазона". У призывника диагностирована астма, что подразумевает освобождение от срочной службы, но военные медики не подтверждают этот диагноз.

"У меня была легкая форма астмы, потом она перешла в интермиттирующую форму, то есть приступы случались очень редко, раз в полгода это могло произойти, когда я с какой-нибудь кошкой посижу, в какое-нибудь пыльное помещение зайду. В армии у меня уже приступы раз десять были минимум, и вот был один серьезный. Нужно было купировать это гормонами, мне кололи преднизолон и что-то еще в лазарете", - сказал Ионов.

В госпитале он провел 12 дней. Когда начальник пульмонологии майор Козлов увидел Ионова в первый раз, он в тот момент, видимо, еще не знал, при каких обстоятельствах тот оказался в армии. "Судя по твоим медицинским документам, ты вообще служить в армии не должен, мы тебя должны комиссовать. Сейчас мы тебе быстренько проведем (обследование), и тебя комиссуют", - сказал военный медик.

Потом ему, видимо, позвонили сверху, полагает Ионов. И тогда врача словно подменили. Он сказал, что у Ионова "нет никаких заболеваний", после чего его выписали и отправили на Чукотку.

"Это было примерно 27 июля. Я успел много покататься по частям, - говорит Ионов. - Когда я на Чукотку приехал, солдаты уже знали, кто я - потому что это было новостях и вся часть стояла на ушах. Там паренек читал "Медиазону", и он увидел меня на "Медиазоне". Все понимают, откуда я. Практически все срочники знают, кто такой Навальный. Про отравление Алексея в части тоже все слышали".

На Чукотке Артем был до 10 сентября: "отдавал долг родине, копая землю и таская всякую *** (фигню)". Приступы астмы у него купировали сальбутамолом. 10 сентября Артема отправили в госпиталь в Хабаровске по представлению командира части на военно-врачебную комиссию, чтобы выяснитьЮ есть ли у него астма. А 1 октября Ионова выписали с вердиктом: "ограниченно годен к военной службе". "То есть они не говорят "здоров как бык". Они говорят, что "на грани, но все равно годен". Астму они полностью игнорируют - ее нет", - поясняет Артем.

По словам Ионова, диагноз ему ставили неоднократно. "В 2004-м у меня было первое освидетельствование, меня на скорой увезли. Мне поставили первый диагноз. Потом мне подтвердили диагноз в 2006 году в ФМБА иммунологии на Каширке, в третий раз мне подтвердили диагноз в Морозовской ЦРБ в Москве. Я хотел подтвердить диагноз в 2020 году, потому что военкомат просил это сделать, но я не успел туда доехать. Я когда из дома вышел [22 июня] - я в больницу ехал. Астма не лечится, она на всю жизнь. Документы все в военкомат были предоставлены", - сказал Артем.

3 октября он вернулся в часть на Чукотке, и в тот же день почувствовал себя плохо. У Артема начались озноб, ломота в костях, слабость, сильный кашель. На освидетельствовании подтвердилась высокая температура, после чего Ионова положили в лазарет. Его лечили от бронхита, а 14 октября переправили в окружную чукотскую больницу в Анадыре. Там врач-инфекционист выявил у Артема двустороннюю долевую пневмонию.

Ионов дважды сдавал тест на коронавирус. Один из них показал отрицательный результат, а результата другого Артем не знает. "Вообще я больше половины срока своей службы в армии провел в больницах, госпиталях, лазаретах. Очевидно, я годен для военной службы", - иронизирует Ионов.

Он добавил, что проблемы со здоровьем накапливаются. "Мне на самом деле страшно. Может случиться такая ситуация, что у меня приступ астмы, а у меня закончился сальбутамол", - добавил Артем. Кроме того, это лекарство "сажает сердце", а Ионов уже часто им пользуется.

"Уже появляются некоторые проблемы - у меня проблемы с давлением. У меня уже ночью проблемы с дыханием начинаются. Я ночью просыпался в казарме, потому что начинал задыхаться. Просто по лестнице поднимаюсь, и уже начинаются затруднения в дыхании", - добавил Артем, который похудел в армии на 27 килограммов.

"Я очень рекомендую любому, кто это будет читать, если у вас нет военного билета - займитесь этим. Не будьте как я, не откладывайте. Вы реально попадете на "зону", где вас будут заставлять работать - и все. Это ничего вам не принесет. Вы не приобретете каких-то навыков", - заключил Артем Ионов.

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова забрали в армию 22 июня, сообщил директор фонда Иван Жданов. По его словам, Ионова "подкараулили" у дома и отвезли сразу на распределительный пункт в городе Железнодорожном Московской области. У Ионова отобрали телефон и другие средства связи, к нему также не допускали юристов.

"Принимай присягу или мы тебя посадим", - сказали сотруднику ФБК. Под угрозой Ионов, посоветовавшись с юристами, принял присягу. Затем его направили в войсковую часть в отдаленном Благовещенске Амурской области, на границе с Китаем, а потом переправили на Чукотку.

"У Артема астма с детства, подтверждалась врачами. Не было никаких сомнений, что к службе он не годен", - сказал Жданов. ФБК, по словам Жданова, намерен обратиться в суд. В июле сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в приоритетном порядке принял жалобу, касающуюся призыва в армию Артема Ионова.

В ФБК Артем Ионов отвечал за техническое обеспечение эфиров программы "Россия будущего", которая выходит на Youtube и которую ведет Алексей Навальный. По словам Жданова, молодого человека забрали в армию, чтобы помешать эфирам.

Другого сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова отправили на службу в войсковую часть на Новой Земле в Северном Ледовитом океане в конце 2019 года. Перед отправлением полицейские обыскали квартиру призывника. А перед этим оператор Yota отключил мобильную связь Шаведдинова.

Суд признал законной принудительную отправку активиста в армию. В армии Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма в части. Сотрудник ФБК пытался оспорить в суде это решение, но иск отклонили. Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следственный комитет о похищении человека из-за того, что их сотрудник Руслан Шаведдинов перестал выходить на связь, передает радио "Свобода".