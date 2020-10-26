Фото NEWSru.com Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны

Фото NEWSru.com

Сотрудника сахалинского агентства по рыболовству уволили за презентацию с картой, на которой Курильские острова закрашены одним цветом с японским островом Хоккайдо. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Как пишет "Интерфакс, скандал в регионе разгорелся, когда в соцсети попали фотографии с презентационными слайдами, которые демонстрировались на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в середине октября. Карта с "картографической ошибкой" оказалась на слайде перспективных районов для развития аквакультуры в Сахалинской области и вызвала негодование жителей региона.

Сотрудник показал карту на заседании рабочей группы по поддержке предпринимательства в регионе, взяв карту с японского сайта. По результатам служебной проверки комиссия признала виновными сотрудника, допустившего картографическую ошибку, и руководителя агентства по рыболовству, которому объявили выговор.

"Неприкосновенность государственной границы закреплена в Конституции, и любые намеки на ее искажение категорически неприемлемы! За подобную халатность необходимо наказывать самым строгим образом", - заявил инициировавший проверку губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. На сайте также подчеркивается, что за поправки в Конституцию, где закреплена территориальная целостность Российской Федерации, проголосовало "абсолютное большинство сахалинцев и курильчан".

Четыре острова Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) перешли к СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Япония не признает эти территориальные изменения и до сих пор называет Курильские острова "временно оккупированными северными территориями". Спорные острова входят в состав Сахалинской области России, а Япония включает их в состав губернаторства Хоккайдо. Спор по поводу Южных Курил не позволяет России и Японии заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения. Стороны зафиксировали отказ от взаимных претензий, возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных претензий к Японии после подписания мирного договора. Последующие переговоры не привели ни к какому результату.

Однако в ответ на заключение в 1960 года японско-американского договора безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. Россия за последние годы неоднократно указывала, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

В середине сентября 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии и заключить мирный договор "без всяких условий". "А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", - продолжил российский лидер. Однако японской стороне такая идея не понравилась.

В ноябре 2018 года Путин и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Чуть позже Япония выразила готовность отказаться от притязаний на два острова Курильской гряды из четырех, однако с тех пор ситуация осталась прежней.