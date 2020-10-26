В Русской православной церкви опровергли информацию о закрытии кафедры теологии в Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ) "МИФИ".

В минувшую субботу известный миссионер протодиакон Андрей Кураев написал на странице в Facebook, что кафедра теологии, созданная несколько лет назад в ведущем ядерном вузе, закрылась и что там больше не проходят занятия, даже дистанционные. Отец Андрей связал это с отсутствием интереса у студентов. По его словам, "скучные и примитивные лекции митрополита Илариона оказались не востребованы".

Между тем проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры Дмитрий Шмонин заявил "Интерфаксу" в понедельник, что информация о закрытии кафедры теологии МИФИ не соответствует действительности.

"Кафедра выполняет всю учебную нагрузку, закрепленную за ней. Занятия в университете сейчас ведутся только в удаленном режиме (онлайн)", - уточнил он, добавив, что уже в среду в МИФИ пройдет научно-практический семинар Рособрнадзора по теологии.

Кафедра теологии в вузе была учреждена в 2012 году. Ее открытие в техническом образовательном учреждении вызвало много споров. Обучение студентов основам богословия взял на себя митрополит Волоколамский Иларион, напоминает "Афиша Daily".

Инициативу много критиковали в научном сообществе. В частности, около ста членов Российской академии наук подписали письмо с протестом против открытия кафедры теологии, а биофизик Михаил Гельфанд назвал это событие "несмешным и глупым анекдотом".

В настоящий момент Кафедра теологии НИЯУ "МИФИ" предлагает 10 базовых факультативных учебных курсов, говорится на сайте вуза. Эти курсы относятся к самым разным наукам гуманитарного профиля. Однако религиозная вера при этом преподносится как "одно из базовых научных понятий".

"Курс "Научная мысль в общекультурном контексте" ставит своей целью формирование представлений об универсальных, базовых научных понятиях (логос, материя, личность, вера, герменевтика, энергия, форма, закон, интерпретация, доказательство, число, множество и т. д.) в контексте становления культуры и ориентирован на выработку у студентов навыков аналитического научного мышления и гуманитарной экспертизы". Автор курса - заместитель заведующего кафедрой иеромонах Родион (Ларионов).

Как писал в прошлом году в журнале "Троицкий вариант" доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук и профессор Михаил Гельфанд, который также является одним из основателей вольного сетевого сообщества "Диссернет", российская власть проводит целенаправленную политику внедрения православия в светские вузы. "Богословие уже преподается во множестве вузов. Это бюджетные места, на них тратятся деньги налогоплательщиков. Эту практику будут расширять, причем, по словам митрополита Илариона (Алфеева), РПЦ будет добиваться, чтобы теологию в светских университетах преподавали только духовные лица. Как это соотносится со статьей 14 нашей Конституции (в ней Российская Федерация провозглашается светским государством. - Прим. NEWSru.com)? А никак, но кого это волнует?!" - написал ученый.

Он также процитировал председателя комитета Госдумы, члена партии КПРФ Сергея Гаврилова. "Изучать теологию неизбежно должен каждый руководитель, ведь подлинно эффективным государственным менеджером может быть только человек православия!", - заявил парламентарий.

По мнению Михаила Гельфанда, православие в современной России "претендует на роль КПСС: как немыслимо было представить себе беспартийного руководителя, так и сейчас все труднее представить себе государственного деятеля, открыто придерживающегося атеистических взглядов". Ученый добавил, что такая политика "разрушает не только высшее образование, но и страну".