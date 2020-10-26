Baza / Telegram Следователи обнаружили в интернете видеоролик, на котором один из участников акции на Пушкинской площади 31 августа 2019 года критикует мирную форму протеста и говорит, что бороться с властью нужно "как на Украине"

Baza / Telegram

Следственный комитет России начал еще одну проверку в рамках так называемого "московского дела", пишет телеграм-канал Baza. Следователи обнаружили в интернете видеоролик, на котором один из участников акции на Пушкинской площади 31 августа 2019 года критикует мирную форму протеста и говорит, что бороться с властью нужно "как на Украине".

Теперь это видео проверяют на предмет нарушения антиэкстремистского законодательства. Если экспертиза найдёт в речи протестующего признаки возбуждения ненависти и призывов к насилию в отношении полицейских, то против него будет заведено уголовное дело по 282-ой статье.

Сообщается, что личность участника акции установлена.

Напомним, изначально "московское дело" от 2019 года расследовалось как дело о массовых беспорядках, но затем было переквалифицировано. Большинство обвиняемых судили по статье Уголовного кодекса о применении насилия в отношении представителей власти. Правозащитники неоднократно заявляли, что никакого насилия на акциях не было, и называли "московское дело" полностью сфабрикованным.