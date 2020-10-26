Dmitry Rozhkov / wikimedia.org Телеведущий Леонид Парфенов запустил на своем YouTube-канале новый сезон программы "Намедни" под названием "Нмдни"

Dmitry Rozhkov / wikimedia.org

Телеведущий Леонид Парфенов запустил на своем YouTube-канале новый сезон программы "Намедни" под названием "Нмдни".

Новые выпуски расскажут о периоде с 2011-го по 2015 годы. Так, в эпизоде о 2011 годе Парфенов рассказывает о смерти Стива Джобса, проекте "Гражданин поэт", премьере "Игры престолов", свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, протестах на Болотной площади и других. При этом названия более ранних серий программ остались неизменными.

18 марта прошлого года Парфенов опубликовал на своем YouTube-канале первый с 2004 года выпуск программы, посвященный ключевым событиям 1946 года: началу холодной войны, производству первых советских частных автомобилей "Москвич" и "Победа", травле Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Сообщалось, что первый блок программ будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы.

После перезапуска проект сохранял первоначальное название, однако потом его переименовали в "Исторический цикл с Леонидом Парфеновым" из-за претензий телеканала НТВ, на котором первоначально выходила передача.